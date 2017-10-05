Остатки интриги: Северная Ирландия принимает Германию

Северная Ирландия – Германия

Стадион: "Уиндзор Парк" (Белфаст)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Данни Маккели (Голландия)

Одним из центральных матчей 9 тура европейской квалификации на ЧМ 2018 станет противостояние двух лидеров группы "С" – сборных Германии и Северной Ирландии. Оба коллектива достаточно уверенно выглядят в текущем отборочном цикле, оставив далеко позади себя остальных конкурентов. На итоговый турнирный расклад их матч вряд ли повлияет, зато остальные конкуренты далеко позади, и команды Лева и О’Нила могут позволить себе сыграть на победу, фактически ничего не теряя.

Подопечные Йохима Лева великолепно проводят очередной отборочный цикл: немцы располагаются на первом месте в своей группе, имея в активе 8 побед в 8 матчах, 24 очка, разница голов – 35:2. Следом идут североирландцы – 19 очков, 16 забитых, 2 пропущенных. Еще на 9 очков отстает сборная Азербайджана, которой, естественно, уже ничего не светит в этом отборочном цикле. Примечательно, что все пропущенные в квалификации мячи влетели в ворота Северной Ирландии как раз таки в матче со сборной Германии, который завершился со счетом 0:2, больше никто не смог забить подопечным О’Нила ни единого гола.

В прошедшем туре сборная Северной Ирландии уверенно обыграла в родных стенах чехов – 2:0, немцы же просто уничтожили также на своем поле сборную Норвегии – 6:0. В составе команды Лева лучшим бомбардиром на данный момент является Томас Мюллер, в активе которого 5 голов. В целом же 18 футболистов сборной Германии отличались забитыми мячами в 8 матчах отборочного цикла. У североирландцев лучший страйкер Кайл Лаферти, на счето которого 3 гола.

Интересные факты противостояния Северной Ирландии и Германии:

Германия выиграла 3 последних матча против Северной Ирландии во всех турнирах.

Сборная Германии не проигрывает в 26 отборочных матчах подряд.

Северная Ирландия не пропускает на протяжении 5 последних матчей квалификации.

Немцам достаточно лишь 1 очка, чтоб оформить путевку на Чемпионата мира.

Ориентировочные составы на игру:

Северная Ирландия: Макговерн, Хьюз, Эванс, Маклафлин, Дэвис, Брант, Даллас, Норвуд, Эванс, Уошингтон, Мадженнис.

Германия: Тер Штеген, Рюдигер, Хуммельс, Мустафи, Кроос, Киммих, Руди, Дракслер, Сане, Вернер, Мюллер.

Прогноз на матч Северная Ирландия – Германия:

Немцы являются безоговорочными фаворитами матча, им достаточно всего одного очка для прямого выхода на Мундиаль. Подопечным О’Нила также нужны очки для попадания со второго места в стыковые матчи.

На победу сборной Германии букмекеры предлагают коэффициент 1,34, на ничью – 5,60, на победу Северной Ирландии – 11,00.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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