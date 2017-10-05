Остатки интриги: Северная Ирландия принимает Германию
Северная Ирландия – Германия
Стадион: "Уиндзор Парк" (Белфаст)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Данни Маккели (Голландия)
Одним из центральных матчей 9 тура европейской квалификации на ЧМ 2018 станет противостояние двух лидеров группы "С" – сборных Германии и Северной Ирландии. Оба коллектива достаточно уверенно выглядят в текущем отборочном цикле, оставив далеко позади себя остальных конкурентов. На итоговый турнирный расклад их матч вряд ли повлияет, зато остальные конкуренты далеко позади, и команды Лева и О’Нила могут позволить себе сыграть на победу, фактически ничего не теряя.
Подопечные Йохима Лева великолепно проводят очередной отборочный цикл: немцы располагаются на первом месте в своей группе, имея в активе 8 побед в 8 матчах, 24 очка, разница голов – 35:2. Следом идут североирландцы – 19 очков, 16 забитых, 2 пропущенных. Еще на 9 очков отстает сборная Азербайджана, которой, естественно, уже ничего не светит в этом отборочном цикле. Примечательно, что все пропущенные в квалификации мячи влетели в ворота Северной Ирландии как раз таки в матче со сборной Германии, который завершился со счетом 0:2, больше никто не смог забить подопечным О’Нила ни единого гола.
В прошедшем туре сборная Северной Ирландии уверенно обыграла в родных стенах чехов – 2:0, немцы же просто уничтожили также на своем поле сборную Норвегии – 6:0. В составе команды Лева лучшим бомбардиром на данный момент является Томас Мюллер, в активе которого 5 голов. В целом же 18 футболистов сборной Германии отличались забитыми мячами в 8 матчах отборочного цикла. У североирландцев лучший страйкер Кайл Лаферти, на счето которого 3 гола.
Интересные факты противостояния Северной Ирландии и Германии:
Германия выиграла 3 последних матча против Северной Ирландии во всех турнирах.
Сборная Германии не проигрывает в 26 отборочных матчах подряд.
Северная Ирландия не пропускает на протяжении 5 последних матчей квалификации.
Немцам достаточно лишь 1 очка, чтоб оформить путевку на Чемпионата мира.
Ориентировочные составы на игру:
Северная Ирландия: Макговерн, Хьюз, Эванс, Маклафлин, Дэвис, Брант, Даллас, Норвуд, Эванс, Уошингтон, Мадженнис.
Германия: Тер Штеген, Рюдигер, Хуммельс, Мустафи, Кроос, Киммих, Руди, Дракслер, Сане, Вернер, Мюллер.
Прогноз на матч Северная Ирландия – Германия:
Немцы являются безоговорочными фаворитами матча, им достаточно всего одного очка для прямого выхода на Мундиаль. Подопечным О’Нила также нужны очки для попадания со второго места в стыковые матчи.
На победу сборной Германии букмекеры предлагают коэффициент 1,34, на ничью – 5,60, на победу Северной Ирландии – 11,00.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|8
|17
|2
|Швеция
|8
|16
|3
|Нидерланды
|8
|13
|4
|Болгария
|8
|12
|5
|Люксембург
|8
|5
|6
|Беларусь
|8
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Швейцария
|8
|24
|2
|Португалия
|8
|21
|3
|Венгрия
|8
|10
|4
|Фарерские острова
|8
|8
|5
|Андорра
|8
|4
|6
|Латвия
|8
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|9
|27
|2
|Северная Ирландия
|9
|19
|3
|Чехия
|9
|12
|4
|Норвегия
|9
|10
|5
|Азербайджан
|9
|10
|6
|Сан-Марино
|9
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|8
|18
|2
|Уэльс
|8
|14
|3
|Ирландия
|8
|13
|4
|Австрия
|8
|9
|5
|Грузия
|8
|5
|6
|Молдова
|8
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|9
|22
|2
|Черногория
|8
|16
|3
|Дания
|8
|16
|4
|Румыния
|8
|9
|5
|Армения
|9
|6
|6
|Казахстан
|8
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|8
|20
|2
|Словакия
|8
|15
|3
|Словения
|8
|14
|4
|Шотландия
|8
|14
|5
|Литва
|8
|5
|6
|Мальта
|8
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|8
|22
|2
|Италия
|8
|19
|3
|Албания
|8
|13
|4
|Израиль
|8
|9
|5
|Македония
|8
|7
|6
|Лихтенштейн
|8
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|8
|22
|2
|Босния и Герцеговина
|8
|14
|3
|Греция
|8
|13
|4
|Кипр
|8
|10
|5
|Эстония
|8
|8
|6
|Гибралтар
|8
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Хорватия
|8
|16
|2
|Исландия
|8
|16
|3
|Турция
|8
|14
|4
|Украина
|8
|14
|5
|Финляндия
|8
|7
|6
|Косово
|8
|1