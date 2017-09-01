Остатки мотивации: Дания принимает Польшу
Дания – Польша
Стадион: "Паркен" (Копенгаген, Дания)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Милорад Мажич (Сербия)
Центральным матчем седьмого тура группы Е квалификации ЧМ-2018 будет противостояние сборных Дании и Польши. Гости лидируют в своей отборочной группе, опережая на 6 очков черногорцев и датчан, последние, к слову, располагаются на третьем месте. Осталось всего 4 тура, в которых и решится судьба команд.
В случае победы датчане сократят разрыв от первого места до 3 очков, а поражение может серьезно ударить по коллективу Оге Харейде, ведь их основные конкуренты в борьбе за вторую строчку, сборная Черногории, играют с аутсайдером группы – Казахстаном. Также не стоит забывать, что Дания всего на 4 очка опережает сборные Румынии и Армении, и в случае неудачного исхода эти команды могут вплотную приблизиться к скандинавам. Впервые за два года в сборную был вызван Никлас Бендтнер – он должен заменить получившего травму Юссуфа Поульсена.
Сборная Польша практически обеспечила себе прямую путевку на ЧМ-2018 - команда одержала 5 побед в группе при одной ничьей. Примечательно, что единственной дружиной отобравшей очки у поляков стала сборная Казахстана, занимающая последнее место в группе. Из 15 голов, забитых поляками в отборочном турнире, 11 на счету Роберта Левандовски. Он является вторым бомбардиром отборочного цикла после Криштиану Роналду, который вырвался вперед благодаря хет-трику в ворота сборной Фарерских островов.
Первый матч между этими командами состоялся 16 октября прошлого года и закончился победой поляков со счетом 3:2. Роберт Левандовски тогда отметился хет-триком. Ожидается немалое количество голов и в предстоящем матче.
Интересные факты противостояния:
Польша выиграла последние 5 матчей отборочного турнира к Чемпионату мира 2018.
Дания выиграла последние 3 домашних матча против Польши во всех турнирах.
Датчане забивали как минимум 2 гола в 6 из 7 последних матчей против Польши.
Ориентировочные составы:
Дания: Реннов, Дурмиси, Стрюгер-Ларсен, Кьер, Вестергор, Дилейни, Квист, Эриксен, Йоргенсен, Брейтвейт, Бендтнер.
Польша: Щенсны, Енджейчик, Паздан, Чонек, Пищек, Гросицки, Зелиньски, Линетты, Блащиковски, Милик, Левандовски.
Прогноз на матч Дания - Польша:
Дания традиционно хорошо играет в родных стенах, что в совокупности с меньшей мотивацией поляков делает ее фаворитом противостояния. Но не стоит забывать, насколько сильна сборная Польши, и как ярко она проводит отборочный цикл.
На победу сборной Дании букмекеры дают коэффициент 2,40, на ничью - 3,30, на победу Польши - 3,25.
опрос
Лента новостей
-
Остатки мотивации: Дания принимает Польшу
-
Биться, чтобы зацепится: Чехия попытается удивить Германию
-
Продолжили победную поступь: Бразилия сломила сопротивление Эквадора
-
Ничья в пользу конкурентов: Аргенина и Уругвай разделили очки
-
"Суонси" объявил о возвращении Бони
-
Митроглу стал игроком "Марселя"
-
"Челси" объявил о переходе Дзаппакосты
-
Фернандо Льоренте перешел в "Тоттенхэм"
-
"Наполи" подписал форварда Инглесе
-
"Бенфика" арендовала Габриэла Барбозу у "Интера"
-
Драгович перешел в "Лестер"
-
ЦСКА стал единственным клубом в РФПЛ, не оформившим ни одного трансфера летом
-
"Ювентус" отдал 17-летнего форварда Кина в аренду "Вероне"
-
Ионов стал игроком "Ростова"
-
Форвард "Арсенала" Кэмпбелл перешел в "Бетис"
-
Мбаппе впервые забил за сборную Франции и стал самым молодым автором гола с 1963 года
-
Португалия – Фарерские острова - 5:1 (видео)
-
Бельгия – Гибралтар - 9:0, Кипр – Босния - 3:2 (обзоры)
-
Франция – Голландия – 4:0, Болгария - Швеция - 3:2 (обзоры)
-
Португалия разгромила Фарерские острова, Швейцария крупно победила Андорру
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|7
|16
|2
|Швеция
|7
|13
|3
|Болгария
|7
|12
|4
|Нидерланды
|7
|10
|5
|Беларусь
|7
|5
|6
|Люксембург
|7
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Швейцария
|7
|21
|2
|Португалия
|7
|18
|3
|Венгрия
|7
|10
|4
|Фарерские острова
|7
|5
|5
|Андорра
|7
|4
|6
|Латвия
|7
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|6
|18
|2
|Северная Ирландия
|6
|13
|3
|Чехия
|6
|9
|4
|Азербайджан
|6
|7
|5
|Норвегия
|6
|4
|6
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|6
|12
|2
|Ирландия
|6
|12
|3
|Уэльс
|6
|8
|4
|Австрия
|6
|8
|5
|Грузия
|6
|3
|6
|Молдова
|6
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|6
|16
|2
|Черногория
|6
|10
|3
|Дания
|6
|10
|4
|Румыния
|6
|6
|5
|Армения
|6
|6
|6
|Казахстан
|6
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|6
|14
|2
|Словакия
|6
|12
|3
|Словения
|6
|11
|4
|Шотландия
|6
|8
|5
|Литва
|6
|5
|6
|Мальта
|6
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|6
|16
|2
|Италия
|6
|16
|3
|Албания
|6
|9
|4
|Израиль
|6
|9
|5
|Македония
|6
|3
|6
|Лихтенштейн
|6
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|7
|19
|2
|Греция
|7
|13
|3
|Босния и Герцеговина
|7
|11
|4
|Кипр
|7
|10
|5
|Эстония
|7
|5
|6
|Гибралтар
|7
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Хорватия
|6
|13
|2
|Исландия
|6
|13
|3
|Турция
|6
|11
|4
|Украина
|6
|11
|5
|Финляндия
|6
|1
|6
|Косово
|6
|1