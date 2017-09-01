Остатки мотивации: Дания принимает Польшу

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Остатки мотивации: Дания принимает Польшу

Дания – Польша

Стадион: "Паркен" (Копенгаген, Дания)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Милорад Мажич (Сербия)

Центральным матчем седьмого тура группы Е квалификации ЧМ-2018 будет противостояние сборных Дании и Польши. Гости лидируют в своей отборочной группе, опережая на 6 очков черногорцев и датчан, последние, к слову, располагаются на третьем месте. Осталось всего 4 тура, в которых и решится судьба команд.

В случае победы датчане сократят разрыв от первого места до 3 очков, а поражение может серьезно ударить по коллективу Оге Харейде, ведь их основные конкуренты в борьбе за вторую строчку, сборная Черногории, играют с аутсайдером группы – Казахстаном. Также не стоит забывать, что Дания всего на 4 очка опережает сборные Румынии и Армении, и в случае неудачного исхода эти команды могут вплотную приблизиться к скандинавам. Впервые за два года в сборную был вызван Никлас Бендтнер – он должен заменить получившего травму Юссуфа Поульсена.

Сборная Польша практически обеспечила себе прямую путевку на ЧМ-2018 - команда одержала 5 побед в группе при одной ничьей. Примечательно, что единственной дружиной отобравшей очки у поляков стала сборная Казахстана, занимающая последнее место в группе. Из 15 голов, забитых поляками в отборочном турнире, 11 на счету Роберта Левандовски. Он является вторым бомбардиром отборочного цикла после Криштиану Роналду, который вырвался вперед благодаря хет-трику в ворота сборной Фарерских островов.

Первый матч между этими командами состоялся 16 октября прошлого года и закончился победой поляков со счетом 3:2. Роберт Левандовски тогда отметился хет-триком. Ожидается немалое количество голов и в предстоящем матче.

Интересные факты противостояния:

Польша выиграла последние 5 матчей отборочного турнира к Чемпионату мира 2018.

Дания выиграла последние 3 домашних матча против Польши во всех турнирах.

Датчане забивали как минимум 2 гола в 6 из 7 последних матчей против Польши.

Ориентировочные составы:

Дания: Реннов, Дурмиси, Стрюгер-Ларсен, Кьер, Вестергор, Дилейни, Квист, Эриксен, Йоргенсен, Брейтвейт, Бендтнер.

Польша: Щенсны, Енджейчик, Паздан, Чонек, Пищек, Гросицки, Зелиньски, Линетты, Блащиковски, Милик, Левандовски.

Прогноз на матч Дания - Польша:

Дания традиционно хорошо играет в родных стенах, что в совокупности с меньшей мотивацией поляков делает ее фаворитом противостояния. Но не стоит забывать, насколько сильна сборная Польши, и как ярко она проводит отборочный цикл.

На победу сборной Дании букмекеры дают коэффициент 2,40, на ничью - 3,30, на победу Польши - 3,25.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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