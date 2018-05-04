Остатки мотивации: "Манчестер Юнайтед" гостит у "Брайтона"

"Брайтон" – "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "Фалмер" (Брайтон)

Начало матча: 22:00

Арбитр: Крэйг Поусон (Англия)

"Манчестер Юнайтед" в 37-м туре чемпионата Англии ожидает гостевой поединок против "Брайтона". Обе команды уже практически доигрывают сезон: манкунианцы вряд ли упустят текущее второе место, а "чайки", в свою очередь, должны избежать вылета в Чемпионшип. Если не случится ничего неожиданного, соперники могут рассматривать данный матч как один из этапов подготовки к следующему сезону Премьер-Лиги. И все же подопечным Моуринью желательно взять хотя бы одно очко на "Фалмере" – уступить "Ливерпулю" вторую строчку для них будет просто непозволительно.

"Брайтон" на данный момент располагается на 14-м месте турнирной таблицы АПЛ, а отрыв "чаек" от зоны вылета составляет 5 очков. Теоретически подопечные Криса Хьютона еще могут вылететь из Премьер-Лиги, однако данный исход выглядит маловероятным. После эпичной победы над Арсеналом в начале марта, "Брайтон" провел 6 матчей в чемпионате, в которых набрал всего 3 очка. В двух последних турах команда расписала ничьи с "Тоттенхэмом" (1:1) и "Бернли" (0:0). Концовка чемпионата также вряд ли принесет "чайкам" много очков – последние три тура их ожидают встречи с двумя манчестерскими командами и "Ливерпулем".

Сезон у "Манчестер Юнайтед" выдался довольно неоднозначным, хотя находятся и те, кто высоко оценивает работу Моуринью у руля команды. В сравнении с результатами прошлых лет "красные дьяволы" действительно прибавили, вот только, учитывая достижения Фергюсона и нынешние трансферные траты, второе место АПЛ и вылет в плей-офф Лиги Чемпионов от "Севильи" вряд ли назовешь достойным завершением сезона.

В последнее время манкунианцы не перестают удивлять своих болельщиков уверенными победами над командами из топ-6, в то же время теряя очки в поединках с явными аутсайдерами. Начиная с февраля, подопечные Моуринью расправились с "Челси", "Ливерпулем", "Манчестер Сити", "Арсеналом" в чемпионате Англии и "Тоттенхэмом" в кубке страны. Однако поражения от "Севильи" и "Вест Бромвича" обсуждались гораздо больше – они оказали прямое влияние на различные турнирные расклады. Так что в игре с "Брайтоном" и оставшихся турах "красные дьяволы" обязательно должны брать максимум, дабы еще больше сгладить впечатление от не самого удачного сезона.

Интересные факты противостояния "Брайтона" и "Манчестер Юнайтед":

Серия без побед "Брайтона" насчитывает 7 матчей во всех турнирах.

Манкунианцы выиграли 7 из 8 последних матчей Премьер-Лиги.

Два предыдущих поединка между этими соперниками завершались победами "Манчестер Юнайтед" – 1:0 и 2:0.

Ориентировочные составы на игру:

Брайтон: Райан, Скелотто, Даффи, Данк, Бонг, Кнокерт, Проппер, Стивенс, Искьердо, Гросс, Мюррей.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг, Эррера, Матич, Погба, Санчес, Мата, Рэшфорд.

Прогноз на матч "Брайтон" – "Манчестер Юнайтед":

Букмекеры отдают предпочтение гостевой команде, однако, судя по коэффициентам, шансы есть и у "Брайтона". Все-таки мотивации у подопечных Хьютона побольше, да и МЮ в текущем сезоне нередко демонстрировал отсутствие воли к победе. К тому же, "чаек" в поединке с манкунианцами должна устроить и ничья, а играть на результат команда умеет.

На победу манкунианцев букмекеры предлагают коэффициент 1,76, на ничью – 3,86, на успех "чаек" – 5,40.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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