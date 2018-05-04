Остатки мотивации: "Манчестер Юнайтед" гостит у "Брайтона"
"Брайтон" – "Манчестер Юнайтед"
Стадион: "Фалмер" (Брайтон)
Начало матча: 22:00
Арбитр: Крэйг Поусон (Англия)
"Манчестер Юнайтед" в 37-м туре чемпионата Англии ожидает гостевой поединок против "Брайтона". Обе команды уже практически доигрывают сезон: манкунианцы вряд ли упустят текущее второе место, а "чайки", в свою очередь, должны избежать вылета в Чемпионшип. Если не случится ничего неожиданного, соперники могут рассматривать данный матч как один из этапов подготовки к следующему сезону Премьер-Лиги. И все же подопечным Моуринью желательно взять хотя бы одно очко на "Фалмере" – уступить "Ливерпулю" вторую строчку для них будет просто непозволительно.
"Брайтон" на данный момент располагается на 14-м месте турнирной таблицы АПЛ, а отрыв "чаек" от зоны вылета составляет 5 очков. Теоретически подопечные Криса Хьютона еще могут вылететь из Премьер-Лиги, однако данный исход выглядит маловероятным. После эпичной победы над Арсеналом в начале марта, "Брайтон" провел 6 матчей в чемпионате, в которых набрал всего 3 очка. В двух последних турах команда расписала ничьи с "Тоттенхэмом" (1:1) и "Бернли" (0:0). Концовка чемпионата также вряд ли принесет "чайкам" много очков – последние три тура их ожидают встречи с двумя манчестерскими командами и "Ливерпулем".
Сезон у "Манчестер Юнайтед" выдался довольно неоднозначным, хотя находятся и те, кто высоко оценивает работу Моуринью у руля команды. В сравнении с результатами прошлых лет "красные дьяволы" действительно прибавили, вот только, учитывая достижения Фергюсона и нынешние трансферные траты, второе место АПЛ и вылет в плей-офф Лиги Чемпионов от "Севильи" вряд ли назовешь достойным завершением сезона.
В последнее время манкунианцы не перестают удивлять своих болельщиков уверенными победами над командами из топ-6, в то же время теряя очки в поединках с явными аутсайдерами. Начиная с февраля, подопечные Моуринью расправились с "Челси", "Ливерпулем", "Манчестер Сити", "Арсеналом" в чемпионате Англии и "Тоттенхэмом" в кубке страны. Однако поражения от "Севильи" и "Вест Бромвича" обсуждались гораздо больше – они оказали прямое влияние на различные турнирные расклады. Так что в игре с "Брайтоном" и оставшихся турах "красные дьяволы" обязательно должны брать максимум, дабы еще больше сгладить впечатление от не самого удачного сезона.
Интересные факты противостояния "Брайтона" и "Манчестер Юнайтед":
Серия без побед "Брайтона" насчитывает 7 матчей во всех турнирах.
Манкунианцы выиграли 7 из 8 последних матчей Премьер-Лиги.
Два предыдущих поединка между этими соперниками завершались победами "Манчестер Юнайтед" – 1:0 и 2:0.
Ориентировочные составы на игру:
Брайтон: Райан, Скелотто, Даффи, Данк, Бонг, Кнокерт, Проппер, Стивенс, Искьердо, Гросс, Мюррей.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг, Эррера, Матич, Погба, Санчес, Мата, Рэшфорд.
Прогноз на матч "Брайтон" – "Манчестер Юнайтед":
Букмекеры отдают предпочтение гостевой команде, однако, судя по коэффициентам, шансы есть и у "Брайтона". Все-таки мотивации у подопечных Хьютона побольше, да и МЮ в текущем сезоне нередко демонстрировал отсутствие воли к победе. К тому же, "чаек" в поединке с манкунианцами должна устроить и ничья, а играть на результат команда умеет.
На победу манкунианцев букмекеры предлагают коэффициент 1,76, на ничью – 3,86, на успех "чаек" – 5,40.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
Не пропустите: Итоги полуфиналов Лиги Чемпионов
опрос
главное
-
"Марсель" благодаря ошибке Карасева вышел в финал Лиги Европы
-
Венгер прощается с еврокубками: "Атлетико" выбивает "Арсенал" на пути к финалу Лиги Европы
-
Красочные матчи и судейские ошибки: итоги полуфинала Лиги Чемпионов
-
Чуда не произошло: "Ливерпуль" сливается в Риме, но выходит в финал Лиги Чемпионов
-
Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде
Лента новостей
-
"Реал" отказался от покупки Де Хеа, отдав предпочтение двум другим кандидатам на усиление вратарской позиции
-
"Бешикташ" подпишет игрока "Шахтёра"
-
Бельерин: "Мы хотели выйти в финал Лиги Европы ради Венгера"
-
Ловрен: "Пусть "Реал" нас боится"
-
УЕФА назвала команду недели в Лиге Европы
-
Симеоне: "Это одна из первых страниц истории, которую мы написали на новом стадионе"
-
Навас и Мане поборются за звание игрока недели в Лиге Чемпионов
-
Руди Гарсия прокомментировал выход "Марселя" в финал Лиги Европы
-
Эмери получил предложение возглавить топ-клуб Италии
-
Лучшим арбитром Франции признали судью, ударившего футболиста
-
Фред рассказал о возможном уходе из "Шахтера"
-
Венгер заступился за Озила после матча с "Атлетико"
-
Бывший защитник "Спарты" покончил жизнь самоубийством
-
Третий тестовый матч на арене ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде посетят 39 тысяч болельщиков
-
Рами высказался о предстоящем финале Лиги Европы с "Атлетико"
-
Названы лучшие игроки ответных полуфиналов Лиги Европы
-
Главный тренер "Зальцбурга": "Не держу зла на российских арбитров"
-
Новичок "Шахтера": "Ради "горняков" отказал "Барселоне"
-
Остатки мотивации: "Манчестер Юнайтед" гостит у "Брайтона"
-
Турнир прогнозов: анонс 52 тура
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|35
|93
|2
|Манчестер Юнайтед
|35
|77
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|35
|71
|5
|Челси
|35
|66
|6
|Арсенал Лондон
|35
|57
|7
|Бернли
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|48
|9
|Лестер Сити
|35
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|11
|Кристал Пэлас
|36
|38
|12
|Борнмут
|36
|38
|13
|Уотфорд
|36
|38
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|37
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|35
|35
|17
|Суонси Сити
|35
|33
|18
|Саутгемптон
|35
|32
|19
|Сток Сити
|36
|30
|20
|Вест Бромвич Альбион
|36
|28