Остаток сезона в АПЛ может пройти без зрителей из-за коронавируса
Правительство Великобритании разрабатывает меры по предотвращению распространения в стране эпидемии коронавируса.
По информации The Guardian, вероятные ограничения коснутся в том числе футбола. Скорее всего, будет принято решение проводить матчи АПЛ без зрителей до стабилизации ситуации.
Власти считают, что только таким образом удастся завершить сезон в запланированные сроки, то есть 17 мая.
Стоит отметить, что в Великобритании пока зафиксированы 40 случаев заражения коронавирусом.
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|Ливерпуль
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18