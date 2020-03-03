Остаток сезона в АПЛ может пройти без зрителей из-за коронавируса

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Остаток сезона в АПЛ может пройти без зрителей из-за коронавируса

Правительство Великобритании разрабатывает меры по предотвращению распространения в стране эпидемии коронавируса.

По информации The Guardian, вероятные ограничения коснутся в том числе футбола. Скорее всего, будет принято решение проводить матчи АПЛ без зрителей до стабилизации ситуации.

Власти считают, что только таким образом удастся завершить сезон в запланированные сроки, то есть 17 мая.

Стоит отметить, что в Великобритании пока зафиксированы 40 случаев заражения коронавирусом.

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