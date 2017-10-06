Остаться на вершине: Испания принимает Албанию

Испания – Албания

Стадион: "Хосе Рико Перес" (Аликанте, Испания)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Алексей Еськов (Москва, Россия)

Очень близок к развязке турнирный расклад в группе "G", где на протяжении всей квалификации за первое место сражались сборные Испании и Италии. Третью строчку занимает неплохо себя проявившая сборная Албания, которой и предстоит испытать на себе всю силу "красной фурии". Итальянцы в то же время будут играть со сборной Македонии, и для прямого выхода на Чемпионат мира у них не остается другого выбора, кроме как поверить в возможность удачного для албанцев исхода в матче с испанцами. Букмекеры, в свою очередь, в это совсем не верят, считая разгромную победу Испании практически безальтернативным результатом.

Испанцы довольно уверенно проводят этот отборочный цикл, одержав в 8 встречах 7 побед и 1 раз сыграв вничью. Главной интригой группы "G" являлась их борьба с итальянцами за первое место, и, похоже, победителем из этой дуэли выйдет "красная фурия". Даже в очном противостоянии испанцы были сильнее своих главных конкурентов : сыграв вничью в Турине со счетом 1:1, подопечные Лопетеги разнесли аппенинцев на "Сантьяго Бернабеу" - 3:0.

Несмотря на 32 гола, забитых в рамках квалификации, никто из испанских игроков не претендует на звание лучшего бомбардира отбора: лишь по 5 мячей в своём активе имеют самые результативные игроки команда в лице Мораты, Косты и Сильвы. Одной из главных интриг матча будет возможное появление в стартовом составе Жерара Пике, который был освистан болельщиками команды на недавней тренировке за неприемлемые, по их мнению, высказывания по отношению к сборной Испании.

Албания откровенно удивляет в текущем отборе: команда располагается на 3 строчке, оставив позади такие сборные как Израиль и Македония. Конечно, у подопечных Пануччи не было шансов навязать борьбу сборным Испании и Италии, но текущее место также является вполне достойным результатом. Лучшим бомбардиром команды является 26-летний форвард польской "Легии" Армандо Садику, на счету которого 3 мяча в 4 матчах.

Интересные факты противостояния Испании и Албании:

Год назад испанцы на выезде обыграли сборную Албанию со счетом 2:0.

Победная серия сборной Испании в квалификации составляет 6 матчей.

В последних 5 матчах с участием Испании было забито как минимум 3 гола.

Ориентировочные составы на игру:

Испания: Де Хеа, Монреаль, Пике, Рамос, Алькантара, Иско, Бускетс, Сильва, Иньеста, Педро, Аспас.

Албания: Бериша, Аголи, Хюсай, Айети, Лиля, Хюка, Роши, Кукели, Маврай, Садику, Лулаку.

Прогноз на матч Испания – Албания:

Букмекеры не оставляют никаких шансов сборной Албании – испанцы все еще могут потерять лидерство в своей отборочной группе, и, чтобы этого не случилось, им необходимы выигрывать два оставшихся матча.

На победу сборной Испании букмекеры предлагают коэффициент 1,08, на ничью – 15,00, на победу Албании – 39,00.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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