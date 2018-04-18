Остаться в гонке за медали: ЦСКА постарается отыграться за неудачи на "Амкаре"

ЦСКА – "Амкар"

Стадион: "ВЭБ Арена" (Москва, Россия)

Начало матча: 20:30

Арбитр: Алексей Сухой (Люберцы)

В одной из доигровок 23 тура российской Премьер-лиги московский ЦСКА сыграет на своем поле с пермским "Амкаром". Фаворит этого матча, на первый взгляд, очевиден. Но учитывая неожиданные потери "армейцев" в последних играх, сюрприз может случиться и в предстоящей встрече. Тем более что пермяки не лишены мотивации. Им нужно бороться за очки, дабы сохранить прописку в элите.

Не простым получился для ЦСКА последний отрезок чемпионата, на который к тому же наложились матчи плей-офф Лиги Европы. В итоге команда Виктора Гончаренко потерпела неудачи на всех фронтах – в еврокубках москвичам не удалось сдержать "Арсенал", а в чемпионате пришлось расстаться с важнейшими очками в двух поединках подряд. Обидчиками "армейцев" стали соседи из "Динамо" (1:2), а также "Уфа" (1:1) в минувший уик-энд. В итоге армейцы опустились на четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Локомотива" уже на 10 пунктов.

"Амкар" сейчас идет на 13-м месте, набрав 28 очков, находясь в зоне переходных игр. Он в четырех баллах от зоны прямого вылета. В субботу пермяки проиграли дома "Рубину" с крупным счетом 0:3, а до этого смогли переиграть "Локомотив" и "СКА-Хабаровск". Кстати, за семь последних матчей "Амкар" потерпел больше поражений, чем за 14 встреч перед этим (3 проигрыша). На выезде он играет лучше, чем дома. Так, из десяти предыдущих матчей на чужом поле, включая номинально домашнюю встречу с "Локомотивом", Амкару удалось выиграть пять при одном поражении.

Что касается личных встреч, то ЦСКА выиграл два последних матча у "Амкара", сыграв при этом на "ноль". Правда, обе победы были гостевыми. А вот последний домашний матч с пермяками "армейцы" выиграть не смогли. В прошлом сезоне москвичи сыграли с "Амкаром" на своем поле вничью 2:2. В той игре, кстати, все четыре мяча были забиты до перерыва. Перед этим ЦСКА выиграл у соперника на своем поле 12 матчей чемпионата кряду с общим счетом 26:4.

Интересные факты противостояния ЦСКА и "Амкара":

ЦСКА никогда не проигрывал "Амкару" в Москве

Атака пермяков, наряду со СКА, самая слабая в Премьер-лиге (16 мячей в 25 матчах)

"Армейцы" не могут выиграть в 4 играх подряд

"Амкар" забивал только в одном из пяти последних выездов

Ориентировочные составы на игру:

ЦСКА: Акинфеев – Набабкин, Ал-й Березуцкий, В.Березуцкий, Фернандес, Кучаев, Натхо, Вернблум, Головин, Чалов, Муса.

"Амкар": Нигматуллин – Милькович, Сиваков, Конде, Белоруков, Занев, Идову, Рязанцев, Гол, Комолов, Бодул.

Прогноз на матч ЦСКА – "Амкар":

Игры с "Арсеналом", московским "Динамо" и "Уфой" забрали у игроков ЦСКА много сил. "Амкар" постарается воспользоваться усталостью "армейцев", однако даже при этом московский клуб выглядит фаворитом предстоящего противостояния.

Букмекеры же однозначны в своих прогнозах. Успех ЦСКА не вызывает сомнений (коэффициент на победу 1.36 баллов). Шансы "Амкара" оцениваются скромно: коэффициент на победу 10.50 баллов, на ничью 4.70 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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