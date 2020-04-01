"Оставайтесь активными". Роналду похвастался мускулатурой



Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжает поддерживать форму во время карантина, который был введен в связи с угрозой распространения китайского коронавируса COVID-19. Футболист находится в самоизоляции на своей вилле на острове Мадейра и занимается в тренажерном зале.

"Вдох, выдох. Оставайтесь активными", - написал Роналду в своем Instagram, прикрепив фотографию без футболки

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел 32 матча, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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