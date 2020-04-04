"Оставайтесь дома и будьте стильными": Джорджина машинкой подстригла Роналду

2 Теги ювентускриштиану роналду

"Оставайтесь дома и будьте стильными": Джорджина машинкой подстригла Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал новое видео в своём инстаграме.

В ролике звёздного португальца с помощью машинки стрижёт его невеста Джорджина Родригес.

"Оставайтесь дома и будьте стильными", - подписал публикацию 35-летний футболист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stay home and keep stylish ‍♂️‍❤️‍‍ #stayhomestaysafe

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Напомним, что Роналду находится на карантине на своей вилле, расположенной на острове Мадейра.

Форвард в текущем сезоне забил 25 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах за "Ювентус".

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Комментарии

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lesnovsky

Чучело..

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Время идет, а ты все продолжаешь корчить из себя идиота и переносишь свою ломку на других... Ну, твой век фигляра и кнопочного воина на SN будет долгим. Пора бы уже, подрасти, а не продолжать повторять свои неумные мантры и заниматься хейтерством. Не болея за, а болея против.

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