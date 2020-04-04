"Оставайтесь дома и будьте стильными": Джорджина машинкой подстригла Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал новое видео в своём инстаграме.

В ролике звёздного португальца с помощью машинки стрижёт его невеста Джорджина Родригес.

"Оставайтесь дома и будьте стильными", - подписал публикацию 35-летний футболист.

Напомним, что Роналду находится на карантине на своей вилле, расположенной на острове Мадейра.

Форвард в текущем сезоне забил 25 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах за "Ювентус".

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