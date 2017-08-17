Оставили на потом: БАТЭ и "Александрия" разошлись миром
Борисовский БАТЭ в рамках последнего раунда квалификации Лиги Европы принимал на своем стадионе гостей из Украины - футбольный клуб "Александрию". Победитель двухматчевого противостояния получит право сыграть на групповом этапе второго по значимости европейского турнира. Борисовчане имеют больший опыт выступлений на европейской арене, они и являлись фаворитом данной встречи.
Футболисты БАТЭ с первых минут ожидаемо завладели инициативой и уже в дебюте встречи открыли счет: после прохода Стасевича по правому флангу мяч был адресован Гордейчуку, который подправил сферу пяткой на Иванича, а черногорец ударом в правый угол отправил мяч в сетку – 1:0. Сразу активнее стали играть гости, и вскоре после подачи с углового Басов едва своим ударом едва не сравнял счет, но немного не попал в створ.
Но уже в следующей атаке футболисты "Александрии" забили свой гол: Банада после подачи с левого фланга остался совсем один в штрафной БАТЭ и беспрепятственно вколотил мяч в сетку ворот хозяев – 1:1. Оставшееся время первой половины встречи команды провели в равной борьбе, в первую очередь думая о том, как бы не пропустить.
Во втором тайме команды не прибавили в скоростях: БАТЭ атаковал позиционно, "Александрия" без особых проблем отбивалась. На исходе первой трети тайма Гордейчук выбегал один на один с Панькивым, но голкипер успел отбить мяч выйдя из ворот, на добивание же Родионов не смог толком пробить по воротам.
Выравняли украинцы игру к середине тайма, однако опасность для борисовчан исходила только со стандартов. За десять минут до конца основного времени Родионов решился на дальний удар метров с 25-ти, но голкипер гостей был на месте. Побежал БАТЭ вперед в конце матча, и на последней минуте Иванич решился на удар с дальней дистанции, его выстрел метров с 35-ти получился просто феноменальным, но гостей спасла перекладина.
БАТЭ – "Александрия" - 1:1
Голы: Иванич, 8 - 1:0, Банада, 19 – 1:1
БАТЭ: Щербицкий, Булят, А.Володько (Сигневич, 59), Иванич, Милунович, Родионов (Туоминен, 83), Драгун, Стасевич, Бага, М.Володько, Гордейчук (Кендыш, 78).
"Александрия": Панькив, Чеботаев, Цуриков, Полярус (Старенький, 77), Запорожан (Каленчук, 63), Гитченко, Ситало, Грицук (Пономарь, 68), Бацула, Банада, Басов.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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