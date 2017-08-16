Оставив Бэйла в запасе на матч с "Барселоной", Зидан увеличил шансы "Реала" на итоговый успех

Оставив ведущего вингера своей команды Гарета Бэйла в запасе на ответный матч за Суперкубок Испании против каталонской "Барселоны", главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан увеличил шансы "сливочных" на итоговый успех.

Так, согласно статистике от OptaJose, королевский клуб проиграл все свои три встречи "сине-гранатовым" на "Сантьяго Бернабеу", если в его стартовом составе оказывался валлиец. Однако, стоит отметить, что все эти поединки состоялись в рамках чемпионата Испании.

Напомним, Зидан и Вальверде уже назвали стартовые составы своих команд. | soccernews.ru