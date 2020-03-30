Оставшиеся матчи АПЛ могут пройти в изолированных лагерях

Теги аплкоронавирус

Оставшиеся матчи АПЛ могут пройти в изолированных лагерях

Английская Премьер-лига хочет завершить текущий розыгрыш, чтобы минимизировать финансовые потери из-за пандемии коронавируса.

В связи с этим АПЛ рассматривает различные варианты проведения оставшихся матчей, в том числе довольно радикальные.

Один из таковых - доиграть сезон в изолированных лагерях в Лондоне и центральных частях Англии в период с июня по июль.

Впрочем, наиболее вероятным сценарием остаётся игра на стадионах при пустых трибунах.

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