В матче 15-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" на выезде играет с "Борнмутом".

Во второй половине матча нападающий "святых" Чарли Остин сравнял счет.

Стоит отметить, что с учетом прошлого сезона 28-летний Остин забил семь голов в последних 10 матчах в основе "Саутгемптона".

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