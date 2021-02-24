Остон Урунов определился с игровым номером в "Уфе"
Узбекистанский полузащитник Остон Урунов будет выступать за "Уфу" под десятым номером, сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
"Остон Урунов будет играть в этом сезоне в "Уфе" под номером 10", - говорится в сообщении.
Урунов перешел в "Уфу" в феврале 2020 года из ташкентского "Локомотива" за 200 тысяч евро. Спустя полгода уфимский клуб продал хавбека в "Спартак" за один миллион евро. За московский клуб футболист провел девять матчей и забил один гол. 20 февраля 2021 года Урунов перешел в "Уфу" на правах аренды с правом последующего выкупа. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2025 года.
Не пропустите: Стали известны подробности перехода Урунова из "Спартака" в "Уфу". | http://soccernews.ru
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