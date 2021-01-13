Остон Урунов высказался о своем будущем в "Спартаке"



Полузащитник "Спартака" и сборной Узбекистана Остон Урунов поделился мнением о своем будущем в московском клубе, а также прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны казанского "Рубина".

"Ухожу ли я из "Спартака"? Время покажет. "Рубин"? Ничего не слышал об этом", – приводит слова Урунова "Спорт-Экспресс".

Урунов перешел в "Спартак" летом 2020 года из "Уфы" за один миллионов евро. В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провел девять матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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