Осторожность на первом месте: "Байер" и "Шальке" разошлись миром

Седьмой тур немецкой Бундеслиги открывался в Гельзенкирхене, где в гости к местному "Шальке" пожаловал леверкузенский "Байер". Оба клуба довольно посредственно провели прошедший сезон, и главным требованием болельщиков к своим футболистам стало попадание в Лигу Чемпионов по итогам нынешнего чемпионата. Однако ни "Шальке", ни "Байер" пока не впечатляют, хотя составы у команд очень качественные, да и финансовые возможности обоих клубов достаточно высокие. Но после шести сыгранных туров "горняки" занимали седьмое место в чемпионате, "фармацевты" – десятые.

На первых минутах матча футболисты "Шальке" попытались пару раз сбегать в атаку, однако ничем опасным это не закончилось. Вскоре "Байер" забрал себе мяч и достаточно долгое время полностью контролировал ход поединка. Процент владения переваливал за 70 процентов, но остроты у ворот "Шальке" не было. Единственным, кто проявлял хоть какую-то активность в стане хозяев был Коноплянка, но украинец зачастую не находил поддержки у своих партнеров.

Ближе к середине тайма "Шальке" неожиданно проснулся, и вскоре Очипка, получив мяч на левом углу штрафной, решился на дальний удар, мяч полетел низом впритирку со штангой, и Лено с трудом перевел сферу на угловой. А за десять минут до конца тайма хозяева вышли вперед: Харит заработал штрафной вблизи ворот "Байера", к мячу подошел Горецка, который великолепным ударом обвел стенку и положил мяч в правый от себя угол – 1:0.

Побежали вперед воодушевленные голом хозяева, и уже Коноплянка сместился с фланга и вышел на ударную позицию перед штрафной "Байера", но с его выстрелом Бернд Лено справился. Леверкузенцы ответили в концовке тайма своим ударом со штрафного, Фэрманн отбил мяч перед собой, но добивание было уже из офсайда. На последней минуте Брандт мог сравнивать счет, но с его ударом в ближний угол голкипер хозяев хоть и неуверенно, но справился.

Сразу двойную замену произвел в перерыве Хейко Херрлих, и в начале тайма гости вновь завладели инициативой, прижав "Шальке" к их воротам. Уже через несколько минут после стартового свистка леверкузенцы могли сравнивать счет: после проникающей передачи в штрафную Аларио вырвался на свидание с Фэрманном, но с его ударом в ближний угол голкипер справился. Ответ хозяев был не менее опасным: после подачи с угла поля Горецка непонятным образом оказался совсем один перед воротами "Байера", но его выстрел с нескольких метров пришелся выше перекладины.

За полчаса до конца матча гости довольно неожиданно сравняли счет: Рецос отправил в прорыв по правому флангу Бендера, который отпасовал на Бэйли, а полузащитник гостей вошел в штрафную и пробил в дальний угол – 1:1 после рикошета от защитника "Шальке". Прервался матч сначала небольшой потасовкой, а затем просмотром видеоповторов рефери, после чего темп игры заметно упал. Только под конец матча забегали команды, но все равно как-то слишком осторожно они действовали. На 4-й добавленной минуте "Байер" мог увозить 3 очка с Гельзенкирхена, но удар Бэйли в дальний угол парировал голкипер хозяев.

"Шальке" – "Байер" 1:1

Голы: Горецка, 35 – 1:0, Бэйли, 61 – 1:1.

"Шальке": Фэрманн, Налдо, Настасич, Очипка, Керер (Майер, 91), Горетцка, Калиджури, Харит, Маккенни, Коноплянка (Ди Санто, 84), Эмболо (Бургшталлер, 53).

"Байер": Лено, Рецос, Та, Венделл, Бельараби (Бэйли, 46), Бендер, Арангис (Хавертц, 46), Бендер, Брандт (Кор, 82), Фолланд, Аларио.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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