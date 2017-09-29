Осторожность на первом месте: "Байер" и "Шальке" разошлись миром

Теги шалькебайер леверкузен

Осторожность на первом месте: "Байер" и "Шальке" разошлись миром

Седьмой тур немецкой Бундеслиги открывался в Гельзенкирхене, где в гости к местному "Шальке" пожаловал леверкузенский "Байер". Оба клуба довольно посредственно провели прошедший сезон, и главным требованием болельщиков к своим футболистам стало попадание в Лигу Чемпионов по итогам нынешнего чемпионата. Однако ни "Шальке", ни "Байер" пока не впечатляют, хотя составы у команд очень качественные, да и финансовые возможности обоих клубов достаточно высокие. Но после шести сыгранных туров "горняки" занимали седьмое место в чемпионате, "фармацевты" – десятые.

На первых минутах матча футболисты "Шальке" попытались пару раз сбегать в атаку, однако ничем опасным это не закончилось. Вскоре "Байер" забрал себе мяч и достаточно долгое время полностью контролировал ход поединка. Процент владения переваливал за 70 процентов, но остроты у ворот "Шальке" не было. Единственным, кто проявлял хоть какую-то активность в стане хозяев был Коноплянка, но украинец зачастую не находил поддержки у своих партнеров.

Ближе к середине тайма "Шальке" неожиданно проснулся, и вскоре Очипка, получив мяч на левом углу штрафной, решился на дальний удар, мяч полетел низом впритирку со штангой, и Лено с трудом перевел сферу на угловой.  А за десять минут до конца тайма хозяева вышли вперед: Харит заработал штрафной вблизи ворот "Байера", к мячу подошел Горецка, который великолепным ударом обвел стенку и положил мяч в правый от себя угол – 1:0.

Побежали вперед воодушевленные голом хозяева, и уже Коноплянка сместился с фланга и вышел на ударную позицию перед штрафной "Байера", но с его выстрелом Бернд Лено справился. Леверкузенцы ответили в концовке тайма своим ударом со штрафного, Фэрманн отбил мяч перед собой, но добивание было уже из офсайда. На последней минуте Брандт мог сравнивать счет, но с его ударом в ближний угол голкипер хозяев хоть и неуверенно, но справился.

Сразу двойную замену произвел в перерыве Хейко Херрлих, и в начале тайма гости вновь завладели инициативой, прижав "Шальке" к их воротам. Уже через несколько минут после стартового свистка леверкузенцы могли сравнивать счет: после проникающей передачи в штрафную Аларио вырвался на свидание с Фэрманном, но с его ударом в ближний угол голкипер справился. Ответ хозяев был не менее опасным: после подачи с угла поля Горецка непонятным образом оказался совсем один перед воротами "Байера", но его выстрел с нескольких метров пришелся выше перекладины.

За полчаса до конца матча гости довольно неожиданно сравняли счет: Рецос отправил в прорыв по правому флангу Бендера, который отпасовал на Бэйли, а полузащитник гостей вошел в штрафную и пробил в дальний угол – 1:1 после рикошета от защитника "Шальке". Прервался матч сначала небольшой потасовкой, а затем просмотром видеоповторов рефери, после чего темп игры заметно упал. Только под конец матча забегали команды, но все равно как-то слишком осторожно они действовали. На 4-й добавленной минуте "Байер" мог увозить 3 очка с Гельзенкирхена, но удар Бэйли в дальний угол парировал голкипер хозяев.

"Шальке" – "Байер" 1:1

Голы: Горецка, 35 – 1:0, Бэйли, 61 – 1:1.

"Шальке": Фэрманн, Налдо, Настасич, Очипка, Керер (Майер, 91), Горетцка, Калиджури, Харит, Маккенни, Коноплянка (Ди Санто, 84), Эмболо (Бургшталлер, 53).

"Байер": Лено, Рецос, Та, Венделл, Бельараби (Бэйли, 46), Бендер, Арангис (Хавертц, 46), Бендер, Брандт (Кор, 82), Фолланд, Аларио.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Кокорин и Фернандеш феерят, киевское "Динамо" совершает камбэк в Белграде: главные итоги 2 тура Лиги Европы

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Боруссия" из Менхенгладбаха, не продавай она своих лидеров

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Боруссия" из Менхенгладбаха, не продавай она своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 6 16
2 Хоффенхайм 6 14
3 Бавария Мюнхен 6 13
4 Ганновер 96 6 12
5 Аугсбург 6 11
6 РБ Лейпциг 6 10
7 Шальке 7 10
8 Байер Леверкузен 7 8
9 Герта 6 8
10 Боруссия Менхенгладбах 6 8
11 Айнтрахт Франкфурт 6 7
12 Штутгарт 6 7
13 Вольфсбург 6 6
14 Майнц 05 6 6
15 Гамбург 6 6
16 Фрайбург 6 4
17 Вердер Бремен 6 3
18 Кельн 6 1
Полная таблица

топ-5 тегов