Остров везения для "Старой синьоры": "Ювентус" едет на встречу с "Кальяри"

"Кальяри" – "Ювентус"

Стадион: "Сан Элия" (Кальяри, Италия)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Джампаоло Кальварезе (Терамо)

Поединком между "Кальяри" и "Ювентусом" завершится программа 20-го тура итальянской Серии А. В данном противостоянии ожидается большое преимущество на стороне туринцев и это несмотря на их гостевой статус. На данный момент "Старая синьора" ведет борьбу за первую строчку в турнирной таблице, в то время как "островитяне" находятся на расстоянии пяти очков от зоны вылета.

Текущий сезон в исполнении "красно-синих" совсем не отличается от предыдущих и об этом ярко свидетельствует их сегодняшняя пятнадцатая позиция в турнирной таблице, которая в последнее время стала уже привычной. По результатам девятнадцати сыгранных туров в активе красно-синих числится двадцать набранных пунктов при разнице забитых и пропущенных мячей 18:30. В своих последних поединках "Кальяри" праздновал только одну минимальную победу над "Аталантой" (2:1), кроме которой были ничьи с "Болоньей" (1:1) и "Сампдорией" (2:2), а также поражения от "Ромы" (0:1) и "Фиорентины" (0:1).

В родных стенах "Кальяри" выступает не лучшим образом. Из девяти поединков выиграны были лишь три, тогда как в пяти случаях подопечные Диего Лопеса оставались ни с чем. Отметим, что продолжает отбывать дисквалификацию полузащитник "островитян" Жоао Педро Галвао, на счету которого пять голов в 17 матчах. Кроме того, в игре с "Аталантой" красную карточку получил защитник Сенна Мианге, который, разумеется, пропустит предстоящую встречу.

"Ювентус" является неизменным чемпионом последних нескольких лет, в течение которых он практически не чувствовал конкуренции со стороны соперников. В нынешнем сезоне гонка за золотыми медалями выглядит уже более интересной, ведь амбиции многих команд увеличились.

В Серии А у туринцев дела идут весьма неплохо. Отставание от лидирующего "Наполи" составляет всего один балл, а отрыв от "Интера", идущего третьим, шесть. На выезде "черно-белым" удалось выиграть семь противостояний из девяти. Не получилось превзойти лишь "Сампдорию" (2:3).

В минувшую среду "Ювентус" сражался с «"Торино" в рамках 1/4 финала Кубка Италии. Уже на 15-й минуте встречи благодаря голу Дугласа Косты "зебрам" удалось выйти вперед, а в середине второго тайма Марио Манджукич удвоил преимущество хозяев поля. Больше забитых мячей зрители не увидели, а действующий чемпион страны вышел в полуфинал турнира, где сразится с "Аталантой".

Интересные факты противостояния "Кальяри" и "Ювентуса":

Три крайних очных матча "Ювентус" выиграл с общим счетом 9:0

Последняя победа "Кальяри" над "Старой синьорой" датирована 29 ноябрем 2009 годом (2:0)

Проигрышная домашняя серия "островитян" в матчах с "Ювентусом" насчитывает 6 игр

В последних 10 матчах туринцы пропустили один мяч

Ориентировочные составы на игру:

"Кальяри": Рафаэл – Романья, Андреолли, Чеппители, Чигарини, Ионицэ, Барелла, Падоин, Фараго, Паволетти, Фариас.

"Ювентус": Щесны – Лихтштайнер, Бенатия, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Матюиди, Дибала, Манджукич, Игуаин.

Прогноз на матч "Кальяри" – "Ювентус":

"Ювентус" в середине недели имел достаточно изматывающий кубковый поединок, но вряд ли это как-то отразится на его форме. Все-таки в обойме туринцев есть довольно много качественных исполнителей для равноценной ротации стартового состава. Действующий чемпион славится обороной, поэтому максимум, на что могут рассчитывать хозяева поля, так это ничья.

Букмекеры предлагают на победу хозяев поля средний коэффициент 10.50 баллов. На успех "Ювентуса" можно сделать ставку с коэффициентом 1.33 баллов. Ничья оценивается на уровне 5.20 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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