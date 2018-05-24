От афинского разгрома до стамбульского чуда: лучшие финалы Лиги Чемпионов

В преддверии финального поединка самого престижного европейского турнира сезона 2017/2018 между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем" редакция SoccerNews решила сделать подборку из десяти самых ярких финалов Лиги Чемпионов, начиная с кампании 1990/1991, когда соревнование было переименовано из Кубка европейских чемпионов.

2014 год. "Реал" - "Атлетико" – 4:1

Хотелось бы начать из самого памятного и захватывающего финального противостояния 2014 года, когда в Лиссабоне схлестнулись два мадридских гранда "Реал" и "Атлетико". Тогда королевский клуб только начал свое победное шествие по Лиге Чемпионов после 12-летнего перерыва. "Матрасники" тот сезон проводили просто потрясающе, сумев выиграть чемпионат Испании впервые за 18 лет и были всего в нескольких минутах от исторического триумфа на евроарене. На протяжении всего матча подопечные Диего Симеоне играли великолепно и забив гол усилиями Диего Година, старались отстоять победный счет, но уже в компенсированное время Серхио Рамос результативным ударом головой перевел игру в экстра-тайм, где "сливочные" на кураже добили посыпавшихся "индейцев".

2006 год. "Барселона" - "Арсенал" – 2:1

Безусловно, одним из самых ярких финалов за последние 27 лет, стало противостояние на "Стад де Франс", где "Барселона" вырвала победа над "Арсеналом". На то время в распоряжении Арсена Венгера была потрясающая команда с такими звездами в составе, ка Тьерри Анри, Робер Пирес, Эшли Коул и другими. И все же этому созыву так и не удалось добраться до евротрофея. Несмотря на то, что матч для лондонцев начался очень неудачно: уже в самом дебюте вратарь Йенс Леманн был удален с поля, именно англичане первыми открыли счет благодаря голу Сола Кэмпбелла. К чести "пушкарей", они с достоинством держались большую часть времени в меньшинстве против Роналдиньо и компании, но все же выстоять не вышло: ударная пятиминутка во втором тайме принесла победу каталонцам, за которых отличились Это’о и Беллетти.

1999 год. "Манчестер Юнайтед" - "Бавария" – 2:1

Один из самых легендарных финалов Лиги Чемпионов состоялся в сезоне 1998/1999 на стадионе "Камп Ноу". Эта кампания стала, пожалуй, одной из самых успешных для "Манчестер Юнайтед" в их истории и под руководством Алекса Фергюсона в частности. К финальному поединку с "Баварией" манкунианцы уже подходили в качестве чемпиона Англии и обладателя Кубка, но противостояла им бесспорно лучшая немецкая команда. Забив быстрый гол в первом тайме, мюнхенцы уже представляли, как поднимут заветный кубок над головой, но судьба золотых медалей была решена уже в компенсированное время. Сначала на первой добавленной минуте "красные дьяволы" сраняли счет усилиями Тедди Шерингема, затем спустя всего две минуты победу своей команде принес специалист по выходам на замену Уле Гуннар Сульшер.

2012 год. "Бавария" - "Челси" – 1:1 (по пенальти 3:4)

Также одним из самых запоминающихся финалов стал матч с участием "Баварии", который состоялся в 2012 году. Тогда мюнхенцам удалось добраться до финала, который проходил на их домашнем стадионе "Альянц Арене". Соперником команды Юппа Хайнкеса был лондонский "Челси", который чудом добрался до решающего поединка. Тогда у лондонцев было очень много проблем и перед финалом явным фаворитом считался немецкий гранд, тем более, что этому способствовал фактор родных стен.

"Бавария" выглядела гораздо сильнее и забив на 83-й минуте, казалось, уже вырвала победу, но спустя всего пять минут нестареющий Дидье Дрогба перевел игру в экстра-тайм. Дополнительные пол часа сильнейшего не выявили, а в серии послематчевых пенальти более удачливыми оказались "пенсионеры" – 4:3.

1994 год. "Милан" - "Барселона" – 4:0

В контексте самых ярких финалов Лиги Чемпионов нельзя было не вспомнить решающего матча 1994 года, который состоялся в Афинах, где "Милан" неожиданно в одни ворота вынес "Барселону" со счетом 4:0. Любопытно, что фаворитом считались именно каталонцы, потому как тогда в команде Йохана Кройфа вовсю блистали такие звезды, как Куман, Гвардиола, Стоичков, Ромарио. В то время как у "россонери" также был великолепный состав, но по разным причинам итальянцам не смогли помочь в решающем матче Костакурта, Лаудруп, Барези, Папен. Тем не менее, вопреки всем раскладам подопечные Фабио Капелло просто уничтожили "блаугранас", забив в каждом из таймов по два мяча.

1995 год. "Аякс" - "Милан" – 1:0

Сложно было обойти стороной феномен амстердамского "Аякса", который проявился в середине девяностых под проводом Луи ван Гаала. Уже на следующий год после фантастической победы над "Барсой", "Милану" предстояло сразиться в финале с юными голландскими парнями. И тогда юность победила опыт: единственный гол в самой концовке встречи забил Патрик Клюйверт.

1997 год. "Боруссия" Дортмунд - "Ювентус" – 3:1

Настоящая сенсация случилась в финальном противостоянии сезона 1996/1997, когда действующий победитель Лиги Чемпионов "Ювентус" защищал титул против неожиданно забравшейся так далеко дортмундской "Боруссии". Никто из футбольных экспертов не давал никаких шансов "шмелям", ведь честь "старой синьоры" тогда защищали Дешам, Зидан, Виери, молодой Дель Пьеро и другие суперзвезды. Тем не менее, немцам очень быстро удалось шокировать более статусного оппонента. Еще до перерыва "черно-желтые" повели в счете 2:0, а когда во втором тайме туринцы посмели один мяч отыграть, дортмундцы тут же забили третий и таким образом поставили жирную точку в этой финальной битве.

2005 год. "Милан" – "Ливерпуль" – 3:3 (по пенальти 2:3)

Ну и, конечно, особняком в этой подборке стоит знаменитый легендарный стамбульский финал, в котором "Ливерпуль" сотворил что-то невероятное, вырвав титул из рук у "Милана". В отличие от мерсисайдцев, у "россонери" буквально на каждой позиции играла суперзвезда, поэтому счет 3:0 уже к перерыву не столько удивлял, сколько разочаровывал. Как выяснилось, расслабленность и самоуверенность сыграла злую шутку с миланцами, потому как отчаявшееся "красные" вышли на второй тайм умирать и уже в течение первых 15 минут восстановили паритет. Оставшийся час игры вместе с экстра-таймом вышел чрезвычайно нервным, а удачи и сил на серию послематчевых пенальти больше осталось именно у англичан. В итоге "Ливерпуль" выиграл со счетом 3:2, подарив истории фантастическую историю и таким образом наглядно продемонстрировав всем, что сдаваться никогда не стоит.

Богдан Архипенко

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