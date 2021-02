От "Атлетико" начинает пахнуть кризисом: Симеоне упустил гандикап в Ла Лиге и проиграл "Челси" в ЛЧ - мадридцев похоронил Жиру

Вчера мы стали свидетелями продолжения 1/8 финала Лиги Чемпионов. В центральном матче игрового дня "Атлетико" встретился с "Челси", и минимально проиграл лондонцам на своем поле – 0:1. Единственный гол в матче забил Оливье Жиру. Француз воспользовался неразберихой в штрафной соперника, освободился от опеки, оказался спиной к чужим воротам, но не растерялся и пробил Облака красивым ударом через себя. На самом деле, матч был достаточно тяжелый для просмотра, ведь намека на искрометный футбол не было даже близко. Однако, эта встреча четко показала, что "Атлетико" попал в яму, и только время покажет, насколько глубокой она в итоге окажется. Наши выводы по матчу в традиционном аналитическом отчете.

"Атлетико" провалил матч

Всего месяц назад чемпионство "Атлетико" казалось делом, которое Диего Симеоне блестяще решил. Все, конечно, понимали, что у мадридцев будет неизбежный спад, но команда полетела вниз слишком быстро – в Испании "матрасники" потеряли семь очков гандикапа, а совсем скоро предстоит сыграть с "Реалом". Два фиаско против "Леванте" и осечку с "Сельтой" все списали на невезение, но после матча с "Челси" стало очевидно – проблемы гораздо серьезнее. Здесь действительно запахло кризисом. "Атлетико" – тяжелый для просмотра коллектив, которому достаточно 0:0 при трех ударах по воротам, но даже при таких условиях мадридцы всегда имели шансы для уверенной победы. Это и отличало команду Диего Симеоне от обычных автобусов, но в матче против "Челси" его футбол слишком перекосило в сторону обороны.

Испанцы сразу отказались от мяча, сосредоточившись на разрушении и прессинге при розыгрыше лондонцев в первой фазе атак. "Пенсионеры" критически зависели от владения, поэтому нарушения в движении мяча на своей половине могло привести к проблемам. Рывки англичан по флангам и перегрузки зон "матрасники" пытались нивелировать линией обороны в шесть футболистов. Словом, ничего нового в идейном плане не было. В целом, план Диего Симеоне работал до забитого мяча. За 68 минут "Атлетико" почти ничего не позволил у ворот Облака, но следует понимать, что "Челси" в принципе редко обостряет при Тухеле. Более важно то, что развалить игру Лондона не удалось: уже с 16-й минуты у "пенсионеров" прошла хорошая атака через фланг, который так активно прикрывали мадридцы, а до забитого гола "Челси" владел мячом 70% времени при 89% точности передач. Большинство из пассов были стерильными, но все же – "Челси" мог забивать. В конце концов, гол был создан с игры флангами (подача), работы между линиями (Маунт) и защитниками (Жиру).

Опять же – "Атлетико" не удивишь большим количеством моментов от соперника. Просто раньше подопечные Диего Симеоне реагировали на них агрессивно. Вчера же в атаке все было ужасно: только шесть ударов, ни одного попадания в створ, всего одна опасная атака – и ноль моментов после пропущенного гола. Даже ударов по ним не было, если не вспоминать о двух заблокированных выстрелах на 76-й минуте! Здесь сразу вспоминаются матчи чемпионата Испании. Типичный сценарий побед мадридцев крутился вокруг быстрого гола, моментального ухода в глубокую оборону и проведения второго гола на контратаке после перерыва. В матче против "Челси" "матрасники" сами оказались в роли своих жертв, только пропустили в середине второго тайма. У Диего Симеоне не нашлось плана "Б". "Челси" легко засушил игру со своими 70% владения и 90% точности передач, да еще и мог второй гол забить. Такой итог настораживает – "Атлетико" переиграли в матче, который шел по сценарию Диего Симеоне, а тот вообще ничем не ответил. Мадрид вышел только обороняться. С таким футболом за чемпионство не поборешься!

Жиру в порядке

Об игре "Челси" пока нельзя сказать чего-то особенного, поскольку Тухель работает недавно, а его главной фишке – контроле мяча ‒ говорят все. И даже мы чуть выше эту тему затронули. Лучше посмотреть персонально на героя встречи – на Жиру. Он забил блистательный гол, в котором красив не только удар. Оливье стал самым возрастным автором гола "Челси" в Лиге Чемпионов – трудно поверить, но форварду уже 34 года и 157 дней. Последний раз столь возрастной игрок забивал в ЛЧ целое десятилетие назад (Гиггз в 2011-м, когда ему было 37). Для Жиру возраст вообще не проблема – это его 6-й гол в ЛЧ в этом сезоне (идет вторым после 20-летнего Холланда) и 15-й гол за "Челси" в еврокубках. В группе он, кстати, оформил покер в ворота "Севильи", забив обеими ногами, головой и с пенальти. При этом Жиру нельзя назвать главным форвардом "пенсионеров" – скорее, он лучший на ротации. Впрочем, это ему никак не мешает. Пока подростки страдают в штрафной, батя выходит и забивает каждые 63 минуты. Средняя его результативность – 0,98 голов за игру в текущем сезоне и 0,86 за игру в календарном году. И это при том, что Жиру не делает больше 16 касаний мяча в финальный трети. Иначе говоря, он регулярно забивает первым касанием.

34 - Aged 34 years and 146 days, Olivier Giroud is the oldest player to score in the knockout stages of the UEFA Champions League for Chelsea, and the oldest to do so for an English side since Ryan Giggs (37) in April 2011 vs Schalke. Golden. pic.twitter.com/6xTgTcwrS7