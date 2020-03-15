От Халка до Неймара: рассказываем о 5 футболистах, которые начинали свой путь в дворовом футболе

Мяч, импровизированные ворота и условные линии поля – для игры в футбол на улице не всегда нужна игровая "коробка" или что-то профессиональное. Достаточно просто собрать друзей и иметь мяч, а дальше игру уже не остановить. Во дворовом футболе отсутствует классическое разделение игроков по классу: иногда можно даже не догадываться, что рядом с тобой играет какой-то известный футболист. Впрочем, это не должно удивлять – много профессиональных футболистов начинали в дворовом футболе и фанатеют от него до сих пор. Мы собрали пять действующих футбольных звезд, которіе играли в уличный футбол, прежде чем стали известными.

Н’Голо Канте (Франция, "Челси")

История 28-летнего французского полузащитника – едва ли не лучшая иллюстрация истории "Золушки" в реальной жизни. Канте дебютировал на профессиональном уровне в 21 год, а первые несколько сезонов играл во Второй лиге Франции. Лишь в 24 года Н’Голо дебютировал на серьезном уровне, играя в составе "Кана". Опорного полузащитника заметили в Англии, после чего началась история его успеха: сначала Канте стал частью сенсационного чемпионства "Лестера", а затем перешел в "Челси". Сложно себе представить, но за три года до перехода в "Челси" он даже никогда не играл в высшем дивизионе Франции. А начиналась его карьера в окрестностях Парижа, где он играл за любительские клубы: участвовал в местных чемпионатах, а также играл просто на улице с друзьями. Несмотря на серьезные достижения, Н’Голо до сих пор остается одним из самых открытых топ-футболистов. Он может, например, принять приглашение незнакомца, которого встретил в мечети, прийти домой и сыграть с ним в футбольный симулятор.

Неймар (Бразилия, ПСЖ)

"Недавно я приходил домой со школы, переодевался в футбольном форму и выходил играть с друзьями до самого вечера. В том возрасте ничего важнее для меня не существовало", – уверял Неймар, добавляя, что тренеры всегда были против его игры на улице. Они боялись, что игрок может травмироваться, но это никогда не останавливало его. По словам Неймара, уличный футбол помог ему развить скорость принятия решений и бразильскую непредсказуемость. Капитан сборной Бразилии до сих пор захвачен уличным футболом и даже иногда в него играет.

Алексис Санчес (Чили, "Интер")

Чилиец Алексис Санчес дебютировал в Европе в итальянском "Удинезе", затем перешел в "Барселону", но суперзвездой мирового масштаба стал в лондонском "Арсенале" (хоть и в итоге там же и заглох). И хотя все сильные стороны Санчеса – взрывчатость, мощный удар и дриблинг – были известны ранее, именно тогдашнему тренеру "Арсенала", Арсену Венгеру, удалось окончательно адаптировать Алексиса к английскому и европейскому футболу. Венгер очень просто объяснял роль Санчеса в команде, акцентируя внимание на его индивидуальных качествах: "В Европе мы стали мягче, более защищенными. А ребята в Латинской Америке даже в 10 лет стремятся играть с 15-летними, а для этого они должны быть удивительно подготовленными". Алексис тоже часто вспоминает о своем детстве, когда он в основном играл на улице с друзьями, а они называли его "белкой" из-за постоянного движения и жажды игры.

Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус")

Один из двух лучших футболистов планеты начинал свою карьеру на улицах острова Мадейра. Криштиану больше всего любил играть с друзьями в футзал, на ограниченной территории. Как португалец позже вспоминал, это позволило ему развить контроль мяча и научило обыгрывать соперников один в один. Но даже став суперзвездой мирового футбола, Криштиану не забыл о своей любви к уличному футболу: в Мадриде он даже играл с незнакомцами на улице, загримировавшись в пенсионера. Как можно убедиться, все ключевые навыки уличного футбола Роналду не потерял.

Халк (Бразилия, "Шанхай Шэньхуа")

Как и Криштиану Роналду, Халк в детстве часто играл в футзал на улице. Но в отличие от португальца, бразилец долгое время не мог реализовать себя в большом футболе. Первый контракт он подписал в 17 лет, но потом сразу поехал на 4 года в различные японские клубы. По сути, клубная карьера Халка началась в Японии. Только через четыре года он перешел в чемпионат Португалии, где смог реализовать свои футзальные качества и даже развить их. Мощная сила удара позволяет Халку забивать голы с дальней дистанции – это то, что он не мог делать в футзале из-за маленького поля. Чтобы оценить мощность Халка, достаточно взглянуть на него и оценить подборку его голов – даже играя в Китае, он остается одной из выдающихся звезд мирового футбола. Ну а фанатам "Зенита" пушки бразильца еще долго будут сниться в самых красочных снах!

Игорь Малиенко | soccernews.ru