От игры к игре: как развивалось соперничество Моуринью и Гвардиолы
Сегодня в рамках 16-го тура АПЛ на "Олд Траффорд" состоится манчестерское дерби, которое перевернет еще одну страницу в противостоянии двух непримиримых соперников - наставника "красных дьяволов" Жозе Моуринью и его коллеги из стана "горожан" Хосепа Гвардиолы. Вспомним все их предыдущие встречи.
1. "Интер" - "Барселона" - 0:0
Сезон 2009/10. Групповой этап Лиги Чемпионов. Сентябрь 2009-го года.
Статистика противостояния: 0 побед у Моуринью, 1 ничья, 0 побед у Гвардиолы, мячи: 0-0.
Это эпатажное соперничество началось с бесспорно самой скучной игры. "Барселона" отправилась в Милан отстаивать титул клубного чемпиона Европы, но знаменитая "тики-така" Гвардиолы была остановлена "автобусом" Моуринью.
2. "Барселона" - "Интер" - 2:0
Сезон 2009/10. Групповой этап Лиги Чемпионов. Ноябрь 2009-го года.
Статистика противостояния: 0 побед у Моуринью, 1 ничья, 1 победа у Гвардиолы, мячи: 0-2.
Ожидалось, что в отсутствии Лионеля Месси и Златана Ибрагимовича у "Барсы" возникнут проблемы в этом матче, но все сложилось для "сине-гранатовых" как нельзя лучше.
3. "Интер" - "Барселона" - 3:1
Сезон 2009/10. Полуфинал Лиги Чемпионов. Апрель 2010-го года.
Статистика противостояния: 1 победа у Моуринью, 1 ничья, 1 победа у Гвардиолы, мячи: 3-3.
Из-за извержения исландского вулкана Эйяфьядлайекюдль"Барселоне" пришлось преодолеть 621 милю до Милана на автобусе, что, вполне возможно, и сказалось на результате данного противостояния. Но не стоит преуменьшать и выступление подопечных Моуринью в этом матче, которые идеально воспользовались ошибками каталонцев.
4. "Барселона" - "Интер" - 1-0
Сезон 2009/10. Полуфинал Лиги Чемпионов. Апрель 2010-го года.
Статистика противостояния: 1 победа у Моуринью, 1 ничья, 2 победы у Гвардиолы, мячи: 3-4.
Одна из лучших очных игр в исполнении подопечных Моуринью и Гвардиолы. Здесь присутствовало практически все - напряжение до последней минуты, отмененный гол Бояна Кркича, удаление Тьяго Мотты... В итоге, несмотря на добытую победу, "Барселона" была вынуждена сложить полномочия обладателя кубка чемпионов.
5. "Барселона" - "Реал" - 5:0
Сезон 2010/11. Ла Лига. Ноябрь 2010-го года.
Статистика противостояния: 1 победа у Моуринью, 1 ничья, 3 победы у Гвардиолы, мячи: 3-9.
Первое Эль Класико в исполнении Моуринью и Гвардиолы, которое завершилось, пожалуй, самым болезненным поражением для первого. Португалец решил сыграть с "Барсой" в "открытый" футбол, за что и был жестко наказан.
6. "Реал" - "Барселона" - 1:1
Сезон 2010/11. Ла Лига. Апрель 2011-го года.
Статистика противостояния: 1 победа у Моуринью, 2 ничьи, 3 победы у Гвардиолы, мячи: 4-10.
"Барса", уверенно шагавшая к очередной победе в чемпионате, сыграла в устраивающую ее ничью на "Сантьяго Бернабеу". Примечательно, что именно в этой игре свой первый гол в Эль Класико забил Криштиану Роналду.
7. "Барселона" - "Реал" - 0:1
Сезон 2010/11. Финал кубка Испании. Апрель 2011-го года.
Статистика противостояния: 2 победы у Моуринью, 2 ничьи, 3 победы у Гвардиолы, мячи: 5-10.
Именно в матче против Гвардиолы Моуринью выиграл свой первый трофей в Мадриде. Победу "Реалу" в дополнительное время игры принес второй гол в Эль Класико Криштиану Роналду.
8. "Реал" - "Барселона" - 0:2
Сезон 2010/11. Полуфинал Лиги Чемпионов. Апрель 2011-го года.
Статистика противостояния: 2 победы у Моуринью, 2 ничьи, 4 победы у Гвардиолы, мячи: 5-12.
Третья встреча за месяц, наконец, принесла победу Гвардиоле. В этом матче во всей красе своего гения продемонстрировал Лионель Месси, отметившийся дублем в воротах Икера Касильяса.
9. "Барселона" - "Реал" - 1:1
Сезон 2010/11. Полуфинал Лиги Чемпионов. Май 2011-го года.
Статистика противостояния: 2 победы у Моуринью, 3 ничьи, 4 победы у Гвардиолы, мячи: 6-13.
Пятое Эль Класико за сезон завершилось боевой ничьей. Несмотря на результат первого матча, "Реал" всерьез продемонстрировал, что рассчитывал на выход в финал ЛЧ. Но очередная ничья в противостоянии Моуринью и Гвардиолы оказалась в пользу каталонского специалиста.
10. "Реал" - "Барселона" - 2:2
Сезон 2011/12. Суперкубок Испании. Август 2011-го года.
Статистика противостояния: 2 победы у Моуринью, 4 ничьи, 4 победы у Гвардиолы, мячи: 8-15.
В первом матче нового сезона подопечные Моуринью и Гвардиолы не смогли определить победителя, но перед ответной игрой небольшое преимущество оказалось на стороне, игравшей в гостях, "Барселоны".
11. "Барселона" - "Реал" - 3:2
Сезон 2011/12. Суперкубок Испании. Август 2011-го года.
Статистика противостояния: 2 победы у Моуринью, 4 ничьи, 5 побед у Гвардиолы, мячи: 10-18.
Очередная победа Гвардиолы в противостоянии с Моуринью была омрачена грандиозной стычкой игроков двух команд, во время которой португалец едва не лишил глаза помощника наставника "Барсы" Тито Вилановы.
12. "Реал" - "Барселона" - 1:3
Сезон 2011/12. Ла Лига. Декабрь 2011-го года.
Статистика противостояния: 2 победы у Моуринью, 4 ничьи, 6 побед у Гвардиолы, мячи: 11-21.
Ошибка Виктора Вальдеса в начале матча стоила "Барсе" пропущенного гола. Однако преимущество подопечных Гвардиолы в этом матче оказалось едва ли не подавляющим над соперником. В итоге, Пеп записал еще одну победу в свой актив.
13. "Реал" - "Барселона" - 1:2
Сезон 2011/12. Четвертьфинал кубка Испании. Январь 2012-го года.
Статистика противостояния: 2 победы у Моуринью, 4 ничьи, 7 побед у Гвардиолы, мячи: 12-23.
Спустя месяц игры в чемпионате "Барса" одержала еще одну победу на "Сантьяго Бернабеу" - на этот раз уже в рамках 1/4 финала кубка страны. Гвардиола же упрочил свое лидерство в очном противостоянии с Моуринью
14. Барселона 2-2 Реал Мадрид
Сезон 2011/12. Четвертьфинал кубка Испании. Январь 2012-го года.
Статистика противостояния: 2 победы у Моуринью, 5 ничьих, 7 побед у Гвардиолы, мячи: 14-25.
Ответный матч 1/4 финала кубка казался пустой формальностью, когда уже к перерыву "Барселона" выигрывала со счетом 2:0, но во второй половине игры "сливочным", забившим дважды удалось возродить интригу. Тем не менее, очередная ничья в противостоянии двух тренеров оказалась в пользу Гвардиолы.
15. "Барселона" - "Реал" - 1:2
Сезон 2011/12. Ла Лига. Апрель 2012-го года.
Статистика противостояния: 3 победы у Моуринью, 5 ничьих, 7 побед у Гвардиолы, мячи: 16-26.
Моуринью, наконец, таки удалось обыграть "Барселону" на "Камп Ноу". Примечательно, что случилось это в последнем на сегодняшний день Эль Класико между ним и Гвардиолой.
16. "Бавария" - "Челси" - 2:2, по пенальти - 5:4
Сезон 2013/14. Суперкубок УЕФА. Август 2013-го года.
Статистика противостояния: 3 победы у Моуринью, 6 ничьих, 7 побед у Гвардиолы, мячи: 18-28.
Моуринью был близок ко своей второй подряд победе над Гвардиолой, чего ранее еще не случалось, однако гол Хави Мартинеса на последних секундах дополнительного времени перевел игру в серии пенальти, где сильнее оказалась новая команда каталонского специалиста.
17. "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 1:2
Сезон 2016/17. Премьер-Лига. Сентябрь 2016-го года.
Статистика противостояния: 3 победы у Моуринью, 6 ничьих, 8 побед у Гвардиолы, мячи: 19-30.
Первое противостояние в Англии между Моуринью и Гвардиолой завершилось очередной победой второго, что позволило его команде одержать четвертую победу подряд на старте чемпионате.
18. "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 1:0
Сезон 2016/17. Четвертый раунд кубка лиги. Октябрь 2016-го года.
Статистика противостояния: 4 победы у Моуринью, 6 ничьих, 8 побед у Гвардиолы, мячи: 20-30.
Месяц спустя Моуринью удалось взять реванш у Гвардиолы в рамках кубка английской лиги, который в итоге отправился в Манчестер.
19. "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" - 0:0
Сезон 2016/17. Премьер-Лига. Апрель 2017-го года.
Статистика противостояния: 4 победы у Моуринью, 7 ничьих, 8 побед у Гвардиолы, мячи: 20-30.
Последнее на сегодняшний день противостояние двух тренеров завершилось, как и первое - нулевой ничьей, которая оказалась в пользу конкурентов "красных дьяволов" и "горожан" в АПЛ.
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|Бернли
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|Борнмут
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