От Мобёжа до Мюнхена: сможет ли Бенжамен Павар заиграть в составе "Баварии"?

Вчера официальный сайт мюнхенской "Баварии" объявил о подписании защитника "Штутгарта" и национальной сборной Франции Бенжамена Павара. Контракт вступит в силу летом, остаток сезона защитник проведет в своем нынешнем клубе – "Штутгарте". Еще с ранних лет Павар считался великим талантом на родине, однако в его первой команде – "Лилле" – на защитника практически не рассчитывали. Тем не менее, это не помешало Бенжамену стать одним из лучших футболистов своей страны на позиции правого защитника (да и центрального тоже), а также уже в 22 года выиграть Чемпионат Мира, забив при этом один из лучших голов на мундиале. Футбольная аксиома снова сработала! Если ты игрок Бундеслиги и неплохо показываешь себя как на международном уровне, так и на уровне чемпионата, тебя непременно подберет "Бавария". Собственно, так и случилось. Редакция Soccernews решила вспомнить путь Павара, его основные умения, и определить, насколько этот футболист вообще подходит "немецкому Голливуду".

Путь Бенжамена Павара в большом футболе начался осенью 2016 года, когда тогдашний главный тренер "Штутгарта" Ханнес Вольф заметил француза в резерве "Лилля". Павар не проходил в состав родной команды, но при этом считался талантом, так что "швабам" пришлось раскошелиться. По информации авторитетного издания Transfermarkt, за трансфер Павара "швабы" выложили 5 млн евро. В новом клубе француз сразу же раскрылся как универсал. Он хорошо смотрелся на месте правого центрального защитника в схеме с тремя бэками, а также на позиции справа и в центре в системе четырьмя оборонцами. Именно универсализм и позволил Павару стать основным в "Штутгарте". Кстати, в немецком клубе он добыл свой первый в карьере трофей. По итогам сезона 2015/16 "швабы" вылетели во вторую Бундеслигу, но на следующий год выиграли ее. Не самую последнею роль в этом сыграл и Павар – оборона "Штутгарта" входила в число самых надежных в чемпионате.

Благодаря успехам в новой команде, вскоре Бенжамен Павар получил вызов в национальную сборную, хотя многие не воспринимали это решение главного тренера как сверх необходимое. Тогда на правом фланге все видели Джибриля Сидибе. Однако, защитные навыки Павара и травма защитника "Монако" сделали свое дело. 10 ноября 2017 года Бенжамен дебютировал в составе "галльских петухов" в товарищеском матче против сборной Уэльса, и с тех пор больше не покидал основной состав национальной команды. С тех пор Дидье Дешам не выставил его лишь на два поединка, при этом в обеих Франция не смогла победить своих соперников. Стоит также отметить, что при Паваре "галльские петухи" проиграли лишь одну встречу – не по зубам оказались Нидерланды в рамках Лиги Наций.

Мюнхенская "Бавария" отдала за защитника 35 млн евро; он 5 самым дорогим приобретением "немецкого Голливуда", а также самой дорогой продажей "Штутгарта" за всю историю. Стоит отметить, что интерес к Бенжамену со стороны "Баварии" был замечен еще летом, но тогда что-то не срослось: то ли сам защитник посчитал, что он еще недостаточно крут для игры в составе чемпиона страны, то ли клуб решил подстраховаться и посмотреть, как футболист проявит себя уже после чемпионата мира. В любом случае, сейчас Павар уже "утряс" все детали контракта и летом приедет играть в Мюнхен. Пока сложно сказать, где именно Ковач будет использовать француза, но, скорее всего, его основной позицией станет центр защиты. Нельзя отрицать, что основной правый защитник Йосуа Киммих очень хорош на своей позиции, а потому переводить его в центр поля, что пытался сделать хорватский специалист, – это чистое самоубийство, которое вряд ли пойдет на пользу клубу. Потому позиция в центре кажется наиболее вероятной. Во-первых, именно там Павар чаще всего играл в "Штутгарте". Во-вторых, позиция центральных защитников в "Баварии" не такая очевидная и "железная", как может показаться на первый взгляд.

Основной парой центральных защитников в "Баварии" уже долго считаются Матс Хуммельс и Жером Боатенг. Их мастерство не поддается никакому сомнению, но нельзя отрицать, что в силу возраста (обеим уже по 30) основные показатели футболистов медленно катятся вниз. Особенно это касается Боатенга, который в последнее время явно "потерял" себя и порой творит невразумительные вещи на футбольном поле. Если взглянуть на цифры, то в основных защитных компонентах новичок "Баварии" ничем не уступает мастодонтам. В частности, это касается отборов. В силу своей позиции Бенжамен реже вступает в единоборства (в среднем 1,8 попыток отбора против 2,2 и 2,8), зато при этом процент выигранных дуэлей у него заметно выше (70% против 60% и 62% соответственно). Единственное, где француз действительно проигрывает почти всем защитникам "Баварии" – это количество и точность пассов. Но здесь, кроме всего прочего, нужно учитывать и класс клубов, а точнее – колоссальную разницу в этом самом классе.

Не помешает Павар и справа в защите, ведь формально "Бавария" не имеет альтернатив на эту позицию, кроме Киммиха. В составе действующего чемпиона Германии числится еще и Рафинья, но здесь та же история, что и с Боатенгом и Хуммельсом – игрок уже возрастной и порой не может в полной мере исполнять обязанности правого "крайка". Что касается Павара, то его стиль игры справа достаточно сдержанный. Бенжамен предпочитает совершать немного рейдов вперед, зато делать это именно в нужный момент, когда риск обрезаться и пропустить контратаку минимальный (в том числе и за счет имеющейся подстраховке). Стоит также сказать, что расконцентрация – это одна из главных проблем Павара, из-за которой он и пропускает вперед нападающих противных команд. Но причину тоже выявить несложно, все же французу только 22 и ему явно не хватает опыта.

Сейчас покупка Павара создает массу возможностей для тренерского штаба. В том числе, можно постепенно запускать программу по омоложению защитной линии. Уже давно ходят слухи, что на Жерома Боатенга претендует ПСЖ. Если раньше боссы "немецкой машины" просто не имели альтернатив, то сейчас без проблем отпустят слабо играющего немца для перезагрузки его карьеры в другом клубе. В перспективе пара Зюле – Павар кажется разумным выбором в центре обороны "Баварии". Но это будет позже! А пока следим за выступлениями молодого француза и пожелаем ему удачи, ведь Павар – один из тех футболистов, которые не просто пользуются своим талантом, а еще и умножают его на работоспособность. За подобными историями наблюдать очень интересно. Особенно, если в течении всего лишь 4 лет игрок проход путь от резерва "Лилля" до места в "Баварии" и статуса чемпиона мира.