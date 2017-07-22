От Одессы до Харькова: спустя неделю "Шахтер" и "Динамо" снова сойдутся в очном поединке

"Шахтер" – "Динамо"

Стадион: ОСК "Металлист" (Харьков)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

Уже во втором туре украинской Премьер-лиги состоится один из главных матчей осенней части сезона, в котором встретятся донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". В прошлую субботу эти же команды разыгрывали Суперкубок страны. Теперь же на кону три очка, а если учесть отсутствие конкурентов в чемпионате для этой "сладкой" парочки, то и все шесть.

Итак, гранды украинского футбола раньше других начали сезон, открыв его встречей за пусть и не самый важный, но почетный трофей. В Одессе "Шахтер" оказался сильнее, что, впрочем, не стало неожиданностью. Дубль Факундо Феррейры позволил "горнякам" на мажорной ноте начать очередной футбольный год в Украине.

Среди недели оба клуба стартовали и в Премьер-лиге. Действующий чемпион страны гостил в Полтаве, где не оставил шансов местной "Ворскле" (3:0). В составе команды Паулу Фонсеки голами отметились все тот же аргентинец Феррейра, а также бразильцы Марлос и Алан Патрик. "Динамо" открывало чемпионат домашней встречей против одесского "Черноморца". И хотя киевляне первыми пропустили в этом матче, еще до перерыва точные удары Шепелева и Ярмоленко определили преимущество подопечных Александра Хацкевича.

Что касается предстоящего поединка, то он наверняка получится довольно интересным и напряженным, что свойственно противостоянию между двумя лучшими командами Украины. Можно не сомневаться, что тренерские штабы обеих команд выставят на игру сильнейших футболистов на данный момент. Правда, если с составом "Шахтера" все более-менее ясно (костяк команды на протяжении года остается стабильным), то вот в каком окончательном виде предстанет "Динамо", сказать гораздо сложнее. Пришедший на тренерский мостик месяц назад Александр Хацкевич находится еще в поиске оптимального состава. Но, скорее всего, белорусский специалист не будет вносить какие-либо изменения в победный костяк игры против "Черноморца". Что касается футболистов, которые пропустят встречу, то они есть по обе стороны баррикад. У "Шахтера" травмированы Малышев и Ордец, у "Динамо" отсутствует в заявке дисквалифицированный Жуниор Мораес.

На сегодняшний день команды провели 53 очных поединка в чемпионате Украины. На счету киевлян 20 побед, у "горняков" – на одну меньше. В прошлом розыгрыше Премьер-лиги команды четыре раза пересекались между собой. Что интересно, в Харькове "Шахтер" не смог переиграть принципиального соперника (1:1 и 2:3), в отличие от киевских встреч (4:3 и 1:0). Стоит отметить, что победа "Динамо" в последнем туре чемпионата случилась в матче, который ничего не решал с турнирной точки зрения. К слову, это единственная победа столичного гранда, которую он добыл в последних 10 матчах против "Шахтера" во всех турнирах.

Интересные факты противостояния "Шахтера" и "Динамо":

Голевая серия "Шахтера" в Премьер-лиге длится 53 матча

"Горняки" могут одержать 20-ю победу в чемпионатах над "Динамо" и сравнятся по этому показателю с киевским клубом, который именно столько раз переигрывал донетчан

Из 4 очных матчей предыдущего сезона, киевляне выиграли в одном, который не имел турнирной подоплеки

Последняя встреча соперников состоялась неделю назад, в рамках Суперкубка Украины и завершилась победой "Шахтера" со счетом 2:0

Ориентировочные составы на игру:

"Шахтер": Пятов – Исмаили, Ракицкий, Кривцов, Срна, Степаненко, Коваленко, Бернард, Марлос, Тайсон, Феррейра.

"Динамо": Коваль – Кадар, Вида, Хачериди, Морозюк, Шепелев, Сидорчук, Гонсалес, Гармаш, Ярмоленко, Мбокани.

Прогноз на матч "Шахтер" – "Динамо":

То, что "Шахтер" сильнее на данный момент, он доказал в матче за Суперкубок Украины неделю назад. Не удивительно, что фаворитом предстоящего матча букмекеры считают именно донецкий клуб. На победу "горняков" можно сделать ставку с коэффициентом 1.62. Вторым по вероятности результатом считается ничья. К примеру, в прошлом сезоне "Динамо" в Харькове отобрало у донетчан 4 очка. На паритет в матче действует коэффициент 3.70. Победа киевлян оценивается в 5.00 баллов. "Динамо" по-прежнему находится в поиске своей игры, поэтому мало кто верит в успех киевского клуба.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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