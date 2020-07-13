От Пола Скоулза ушла жена

У легенды "Манчестер Юнайтед" Пола Скоулза разрушилась семья, сообщает The Sun.

Согласно данным британского таблоида, от бывшего футболиста ушла жена Клэйр.

Отношения пары длились 27 лет, в том числе 21 год в официальном браке. Они воспитывали троих детей.

Напомним, что 45-летний Скоулз завершил карьеру в мае 2013 года.

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