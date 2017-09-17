От Сольдадо до Это'О: восемь форвардов, которые добились успеха в других клубах после ухода из "Реала"
Нынешним летом Альваро Мората, не сумев пробиться в стартовый состав "Реала", решил таки сменить Мадрид на Лондон и перебраться в "Челси". В Англии футболист попробует снова доказать, что решение тренерского штаба королевского клуба сделать ставку на Карима Бензема, а не на него, было ошибочным. И уже первые пять матчей испанца за "аристократов", в которых он отметился тремя результативными ударами и двумя ассистами, продемонстрировали, что 24-летний нападающий способен стать не только достойной заменой для Диего Косты, но и ключевым игроком в построениях главного тренера "синих" Антонио Конте.
Вспомним же предшественников Мораты, учитывая и его первый отъезд из Мадрида, которые, уйдя из "Реала", добились успеха в других клубах.
ГОНСАЛО ИГУАИН
Статистика выступлений в "Реале": 264 матча (122 забитых мяча, 56 результативных передач).
Статистика выступлений после ухода из "Реала": 207 матчей (126 забитых мячей, 32 результативных передачи).
Выигранные титулы в "Реале": 3 чемпионата Испании, кубок Испании, Суперкубок Испании.
Выигранные титулы после ухода из "Реала": чемпионат Италии, 2 кубка Италии, Суперкубок Италии.
САМУЭЛЬ ЭТО'О
Статистика выступлений в "Реале": 7 матчей (0 забитых мячей, 0 результативных передач).
Статистика выступлений после ухода из "Реала": 662 матча (338 забитых мячей, 105 результативных передач).
Выигранные титулы в "Реале": межконтинентальный кубок.
Выигранные титулы после ухода из "Реала": 3 кубка чемпионов, 3 чемпионата Испании, 2 кубка Испании, 2 Суперкубка Испании, чемпионат Италии, 2 кубка Италии, Суперкубок Италии, клубный чемпионат мира.
НИКОЛЯ АНЕЛЬКА
Статистика выступлений в "Реале": 32 матча (7 забитых мячей, 0 результативных передач).
Статистика выступлений после ухода из "Реала": 523 матча (169 забитых мячей, 64 результативные передачи).
Выигранные титулы в "Реале": кубок чемпионов.
Выигранные титулы после ухода из "Реала": кубок чемпионов, 2 чемпионата Англии, 4 кубка Англии, чемпионат Италии, чемпионат Турции, 3 Суперкубка Англии.
РОБЕРТО СОЛЬДАДО
Статистика выступлений в "Реале": 27 матчей (4 забитых мяча, 0 результативных передач).
Статистика выступлений после ухода из "Реала": 343 матча (143 забитых мяча, 50 результативных передач).
Выигранные титулы в "Реале": чемпионат Испании.
Выигранные титулы после ухода из "Реала": -.
КЛААС-ЯН ХУНТЕЛААР
Статистика выступлений в "Реале": 20 матчей (8 забитых мячей, 0 результативных передач).
Статистика выступлений после ухода из "Реала": 277 матчей (136 забитых мячей, 36 результативных передач).
Выигранные титулы в "Реале": -.
Выигранные титулы после ухода из "Реала": кубок Германии, Суперкубок Германии.
РАУЛЬ
Статистика выступлений в "Реале": 738 матчей (322 забитых мяча, 59 результативных передач).
Статистика выступлений после ухода из "Реала": 175 матчей (60 забитых мячей, 24 результативные передачи).
Выигранные титулы в "Реале": 3 кубка чемпионов, 6 чемпионатов Испании, 4 Суперкубка Испании, 2 межконтинентальных кубка, Суперкубок УЕФА.
Выигранные титулы после ухода из "Реала": кубок Германии, Суперкубок Германии.
АЛЬВАРО НЕГРЕДО
Статистика выступлений в "Реале": 0 матчей (0 забитых мяча, 0 результативных передач).
Статистика выступлений после ухода из "Реала": 348 матчей (136 забитых мячей, 48 результативных передач).
Выигранные титулы в "Реале": -.
Выигранные титулы после ухода из "Реала": чемпионат Англии, кубок английской Лиги, кубок Испании.
АЛЬВАРО МОРАТА (учитывается первый уход Мораты из "Реала" в "Ювентус")
Статистика выступлений в "Реале": 52 матча (11 забитых мячей, 6 результативных передач).
Статистика выступлений после ухода из "Реала": 93 матча (27 забитых мячей, 19 результативных передач).
Выигранные титулы в "Реале": кубок чемпионов, чемпионат Испании, 2 кубка Испании, Суперкубок Испании.
Выигранные титулы после ухода из "Реала": 2 чемпионата Италии, 2 кубка Италии.
Не пропустите: превью к сегодняшнему матчу "Реала" против "Реала Сосьедад". | soccernews.ru
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