От УЕФА требуют провести расследование ситуации с игроком сборной Швейцарии

Благотворительная организация Headway, которая занимается повреждениями головы, обратилась к УЕФА по поводу инцидента в игре Грузия - Швейцария (0:2).

Напомним, что в одном из эпизодов игрок сборной Швейцарии Фабиан Шер ударился головами с грузинским футболистом. В следствии Шер потерял сознание, однако позже он вернулся на поле и доиграл встречу до конца.

"Что должно случиться в футболе, чтобы там стали серьезнее относиться к повреждениям головы? Тот кто разрешил Фабиану Шеру вернуться на поле принял опасное решение и нарушил свои обязанности. Мы требуем от УЕФА немедленного расследования инцидента", - заявил представитель Headway Питер Маккейб.

Читайте также: Ананидзе: "Не считаю себе героем". | http://soccernews.ru