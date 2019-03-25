От УЕФА требуют провести расследование ситуации с игроком сборной Швейцарии
Благотворительная организация Headway, которая занимается повреждениями головы, обратилась к УЕФА по поводу инцидента в игре Грузия - Швейцария (0:2).
Напомним, что в одном из эпизодов игрок сборной Швейцарии Фабиан Шер ударился головами с грузинским футболистом. В следствии Шер потерял сознание, однако позже он вернулся на поле и доиграл встречу до конца.
"Что должно случиться в футболе, чтобы там стали серьезнее относиться к повреждениям головы? Тот кто разрешил Фабиану Шеру вернуться на поле принял опасное решение и нарушил свои обязанности. Мы требуем от УЕФА немедленного расследования инцидента", - заявил представитель Headway Питер Маккейб.
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