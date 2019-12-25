От Уокера и Терри до румынского ноунейма: вспоминаем 5 известных случаев, когда полевые игроки занимали место в воротах

В футболе бывает все: иногда даже полевым игрокам приходится становиться вратарями. Такое случается в двух случаях: либо не осталось замен, или не может играть даже резервный голкипер. Мы подобрали 6 случаев, когда известные футболисты становились на ворота. Не все, кстати, смогли сохранить ворота сухими, что и не удивительно!

Кайл Уокер (защитник, "Манчестер Сити")

Один из последних случаев известного вояжа полевого игрока на ворота произошел в розыгрыше Лиги Чемпионов в матче между итальянской "Аталантой" и английским "Манчестер Сити". Вратарь британцев Клаудио Браво был удален за грубое нарушение правил, замен у "Сити" уже не осталось, поэтому на ворота стал защитник Кайл Уокер. Он отбил два удара по воротам, смог удержать победный результат для Манчестера (2:1), но больше всего запомнился благодаря тому, как тянул время на последней минуте. Кайл поймал подачу с фланга, зафиксировал мяч, постоял несколько секунд на ногах, а потом завалился на землю, как будто снова фиксируя мяч. Так он убил лишние 10 секунд и принес победу "Манчестер Сити". И смешно, и полезно!

Фелипе Мело (полузащитник, "Галатасарай")

Иногда полевые игроки отражают пенальти, об этом мы еще не раз вспомним! Один из таких героев – бразилец Фелипе Мело, который в свое время, играя за "Галатасарай", смог на последних минутах отразить 11-метровый удар соперника. Это произошло на последней минуте матча чемпионата Турции, при счете 1:0 в пользу "Галатасарая". Мело так и не пропустил ни одного гола до финального свистка и принес победу своей команде.

Харри Кейн (нападающий, "Тоттенхэм")

Игрок "Тоттенхэма" Харри Кейн – лучший английский форвард последнего десятилетия. Но иногда ему приходится не только забивать мячи, но и пропускать. В 2017 году в матче Лиги Европы против кипрского "Атромитоса" Кейн стал на ворота последние несколько минут – голкипера "Тоттенхэма" удалили. На тот момент счет в матче был 5:0. Три гола из пяти забил именно Кейн, поэтому вопросов о победителе не было. Но удержать свои ворота сухими форвард не смог: он пропустил очень странный гол после удара "Атромитоса" со штрафного. По сути, в одном матче Кейн организовал четыре гола: три в чужие ворота, один – в свои. Так сказать, почувствовал, что ощущают вратари, когда играют против него!

Джон Терри (защитник, "Челси")

Вероятно, самый известный эпизод, когда полевой игрок превращался на вратаря. В 2007 году лондонскому "Челси" откровенно не везло в матче чемпионата Англии против "Рединга": на первой минуте травму получил Петр Чех, а в конце матча – запасной вратарь. Больше голкиперов в заявке "Челси" не было, поэтому на ворота стал защитник Джон Терри, которому несколько раз пришлось вступать в игру. Но в целом опасности не было, поэтому Джон достоял несколько минут до конца матча и удержал победный результат для команды.

Космин Моци (защитник, "Лудогорец")

Румын Космин Мощи ли не самый известный игрок. Но его игра в воротах точно лучшая среди всех полевых игроков, возможно даже за всю историю. В 2014 году Мощи пришлось стоять на воротах в серии пенальти в матче за выход в групповой этап Лиги Чемпионов. Все потому, что на последних минутах овертайма вратарь "Лудогорца" был удален с поля. Поэтому судьба клуба зависела от Космина, и он справился: защитник отбил два удара с пенальти от игроков "Стяуа" и впервые в истории вывел "Лудогорец" в групповой этап Лиги Чемпионов. А президент болгарского клуба даже предлагал назвать одну из трибун домашнего стадиона клуба в честь Моци – настолько эпохальным была его игра.