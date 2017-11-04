Отаменди может не сыграть против России

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди может не сыграть в товарищеском матче против команды России.

Футболист получил повреждение руки.

Напомним, что игру пропустят хавбек"Севильи" Габриэль Меркадо и полузащитник "Милана" Лукас Билья.

Напомним, что Аргентина сыграет с Россией 11 ноября в Москве.

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