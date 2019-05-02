Отаменди может перейти в "Атлетико"

"Атлетико" проявляет интерес к аргентинскому защитнику "Манчестер Сити" Николасу Отаменди, сообщает AS.

По сведениям издания, мадридский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "матрасников" Отаменди может заменить своего соотечественника Диего Годин, который летом перейдет в "Интер".

Ранее сообщалось, что Отаменди хочет покинуть "Манчестер Сити", чтобы получать регулярную игровую практику.

В нынешнем сезоне 31-летний защитник провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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