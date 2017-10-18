Отаменди: "С нашей "десяткой" мы можем верить в лучшее"
Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди оценил шансы своей команды в борьбе за выигрыш Чемпионата Мира.
"С нашей "десяткой" мы всегда можем верить в лучшее. У нас в составе есть игроки высокого уровня - те, кто являются лидерами в своих клубах. Имея больше времени, работая вместе и с большим количеством игр, мы можем найти философию, наш стиль игры, чтобы подойти в наилучшем состоянии к Чемпионату Мира", - цитирует 29-летнего бека AS.
Напомним, вчера Отаменди помог "Манчестер Сити" обыграть "Наполи". | soccernews.ru
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