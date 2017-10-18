Отаменди: "С нашей "десяткой" мы можем верить в лучшее"

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди оценил шансы своей команды в борьбе за выигрыш Чемпионата Мира.

"С нашей "десяткой" мы всегда можем верить в лучшее. У нас в составе есть игроки высокого уровня - те, кто являются лидерами в своих клубах. Имея больше времени, работая вместе и с большим количеством игр, мы можем найти философию, наш стиль игры, чтобы подойти в наилучшем состоянии к Чемпионату Мира", - цитирует 29-летнего бека AS.

Напомним, вчера Отаменди помог "Манчестер Сити" обыграть "Наполи". | soccernews.ru