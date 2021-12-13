Отаменди стал жертвой жестокого ограбления
Фото: инстаграм Николаса Отаменди/Автор неизвестен
Аргентинский защитник лиссабонской "Бенфики" Николас Отаменди стал жертвой ограбления, сообщает Correio da Manha.
По сведениям источника, инцидент произошел утром в понедельник, 13 декабря. Четверо злоумышленников ворвались в дом аргентица, накинули ему на шею ремень и заставили отдать деньги и часы. В это время в доме находились жена и ребенок футболиста, но они не пострадали. Преступники пока не найдены, ведется следствие.
33-летний Отаменди выступает за "Бенфику" с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 22 матча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
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|6
|Рио Аве
|28
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|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
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|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
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|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
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|Витория Сетубал
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|27
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