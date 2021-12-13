Отаменди стал жертвой жестокого ограбления

Фото: инстаграм Николаса Отаменди/Автор неизвестен

Аргентинский защитник лиссабонской "Бенфики" Николас Отаменди стал жертвой ограбления, сообщает Correio da Manha.

По сведениям источника, инцидент произошел утром в понедельник, 13 декабря. Четверо злоумышленников ворвались в дом аргентица, накинули ему на шею ремень и заставили отдать деньги и часы. В это время в доме находились жена и ребенок футболиста, но они не пострадали. Преступники пока не найдены, ведется следствие.

33-летний Отаменди выступает за "Бенфику" с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 22 матча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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