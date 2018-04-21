Отаменди установил рекорд АПЛ

Защитник "Манчестер Сити" Николас Отаменди установил рекорд английской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт "горожан".

Аргентинский центрбек стал самым пасующим игроком в истории турнира в рамках одного сезона. На его счету уже 2902 передачи.

Отаменди превзошёл достижение хавбека "Челси" Сеска Фабрегаса, который в сезоне 2015/16 отдал 2829 пасов.

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