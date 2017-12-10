Отаменди забил четвертый гол в этом сезоне - больше всех остальных защитников АПЛ

В матче 16-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" играет с "Манчестер Юнайтед".

Во второй половине встреч "горожан" вывел вперед аргентинский защитник Николас Отаменди.

Стоит отметить, что этот гол стал для Отаменди четвертым в сезоне и он является самым результативным защитников в Премьер-лиге.

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