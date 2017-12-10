Отаменди забил четвертый гол в этом сезоне - больше всех остальных защитников АПЛ

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Отаменди забил четвертый гол в этом сезоне - больше всех остальных защитников АПЛ

В матче 16-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" играет с "Манчестер Юнайтед".

Во второй половине встреч "горожан" вывел вперед аргентинский защитник Николас Отаменди.

Стоит отметить, что этот гол стал для Отаменди четвертым в сезоне и он является самым результативным защитников в Премьер-лиге.

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Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 16 30
5 Арсенал Лондон 16 29
6 Тоттенхэм 16 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 16 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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