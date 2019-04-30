Отаменди задумался об уходе из "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Николас Отаменди может сменить команду во время летнего трансферного окна, сообщает ESPN.

По сведениям издания, 31-летний аргентинец разочарован дефицитом игровой практики в составе "горожан".

Отмечается, что это единственная причина недовольства футболиста. В остальном он счастлив в Манчестере.

В текущем сезоне Отаменди сыграл за "Сити" 32 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2022 года. Его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

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