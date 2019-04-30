Отаменди задумался об уходе из "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситиниколас отамендитрансферы

Отаменди задумался об уходе из "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Николас Отаменди может сменить команду во время летнего трансферного окна, сообщает ESPN.

По сведениям издания, 31-летний аргентинец разочарован дефицитом игровой практики в составе "горожан".

Отмечается, что это единственная причина недовольства футболиста. В остальном он счастлив в Манчестере.

В текущем сезоне Отаменди сыграл за "Сити" 32 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2022 года. Его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

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