Отбор ЧМ-2018: Победы Сербии, Албании и Финляндии, Грузия отобрала очки у Ирландии
Завершились несколько матчей отборочного турнира Чемпионата Мира-2018. Финляндия была сильнее Исландии, Албания переиграла Лихтенштейн, Сербия разгромила Молдову, Грузия и Ирландия разошлись миром.
Финляндия – Исландия - 1:0 (1:0)
Гол: Ринг, 8 - 1:0
Финляндия: Градецки, Тойвио (Гранлунд, 70), Уронен, Араюури, Ояла (Вяйсянен, 33), Ринг, Хямяляйнен, Хетемай, Лод, Спарв, Маркканен.
Исландия: Хальдерссон, Сэварссон (Гисласон, 60), Магнуссон, Сигурдссон, Арнасон, Хадльвредссон (Сигурдарсон, 60), Сигурдссон, Гудмундссон, Бьярнасон, Гуннарссон, Финнбогасон.
Албания – Лихтенштейн - 2:0 (0:0)
Голы: Роши, 54 - 1:0, Аголи, 78 - 2:0
Албания: Бериша, Хюсай, Айети, Аголи, Маврай, Баша, Абраши (Хюка, 83), Роши, Мемушай (Кукели, 77), Грезда, Лулаку.
Лихтенштейн: Йеле, Кауфманн, Геппель, Малин, Хаслер, Визер, Бургмайер (Брэндле, 79), Бюхель, Саланович, Фрик (Эрне, 65), Квинтанс (Йылдыз, 80).
Сербия – Молдова - 3:0 (2:0)
Голы: Гачинович, 20 - 1:0, Коларов, 30 - 2:0, Митрович, 81 - 3:0
Сербия: Райкович, Настасич, Иванович, Максимович, Коларов, Гачинович, Матич (Радоя, 77), Костич, Гудель, Тадич (Ляйич, 66), Митрович (Прийович, 82).
Молдова: Чебану, Посмак, Армаш, Епуряну, Антон, Чеботару, Кожокарь (Карп, 75), Ионицэ, Кочук (Антонюк, 59), Дедов, Гынсарь.
Грузия – Ирландия - 1:1 (1:1)
Голы: Даффи, 4 - 0:1, Казаишвили, 34 - 1:1
Грузия: Макаридзе, Какабадзе, Кверквелия, Кашия, Наваловский, Казаишвили, Джигаури (Чантурия, 75), Ананидзе, Гвилия, Квеквескири, Квилитая.
Ирландия: Рэндолф, Кристи, Даффи, Кларк, Уорд, Артер (Макгиди, 61), Макклейн, Брэйди, Уэлан (Мерфи, 79), Уолтерс, Лонг.
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