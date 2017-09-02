Отбор ЧМ-2018: Победы Сербии, Албании и Финляндии, Грузия отобрала очки у Ирландии

Завершились несколько матчей отборочного турнира Чемпионата Мира-2018. Финляндия была сильнее Исландии, Албания переиграла Лихтенштейн, Сербия разгромила Молдову, Грузия и Ирландия разошлись миром.

Финляндия – Исландия - 1:0 (1:0)

Гол: Ринг, 8 - 1:0

Финляндия: Градецки, Тойвио (Гранлунд, 70), Уронен, Араюури, Ояла (Вяйсянен, 33), Ринг, Хямяляйнен, Хетемай, Лод, Спарв, Маркканен.

Исландия: Хальдерссон, Сэварссон (Гисласон, 60), Магнуссон, Сигурдссон, Арнасон, Хадльвредссон (Сигурдарсон, 60), Сигурдссон, Гудмундссон, Бьярнасон, Гуннарссон, Финнбогасон.

Албания – Лихтенштейн - 2:0 (0:0)

Голы: Роши, 54 - 1:0, Аголи, 78 - 2:0

Албания: Бериша, Хюсай, Айети, Аголи, Маврай, Баша, Абраши (Хюка, 83), Роши, Мемушай (Кукели, 77), Грезда, Лулаку.

Лихтенштейн: Йеле, Кауфманн, Геппель, Малин, Хаслер, Визер, Бургмайер (Брэндле, 79), Бюхель, Саланович, Фрик (Эрне, 65), Квинтанс (Йылдыз, 80).

Сербия – Молдова - 3:0 (2:0)

Голы: Гачинович, 20 - 1:0, Коларов, 30 - 2:0, Митрович, 81 - 3:0

Сербия: Райкович, Настасич, Иванович, Максимович, Коларов, Гачинович, Матич (Радоя, 77), Костич, Гудель, Тадич (Ляйич, 66), Митрович (Прийович, 82).

Молдова: Чебану, Посмак, Армаш, Епуряну, Антон, Чеботару, Кожокарь (Карп, 75), Ионицэ, Кочук (Антонюк, 59), Дедов, Гынсарь.

Грузия – Ирландия - 1:1 (1:1)

Голы: Даффи, 4 - 0:1, Казаишвили, 34 - 1:1

Грузия: Макаридзе, Какабадзе, Кверквелия, Кашия, Наваловский, Казаишвили, Джигаури (Чантурия, 75), Ананидзе, Гвилия, Квеквескири, Квилитая.

Ирландия: Рэндолф, Кристи, Даффи, Кларк, Уорд, Артер (Макгиди, 61), Макклейн, Брэйди, Уэлан (Мерфи, 79), Уолтерс, Лонг.

Не пропустите: Битва сильнейших: Испания и Италия определят лидера группы на "Сантьяго Бернабеу". | http://soccernews.ru