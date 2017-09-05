Отбор ЧМ-2018 в Африке: Победы Ганы, Кабо-Верде, Габона и Египта

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Отбор ЧМ-2018 в Африке: Победы Ганы, Кабо-Верде, Габона и Египта

Завершились несколько матчей отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 в Африке. Стоит выделить победы Ганы, Египта, Габона и Кабо-Верде.

Группа А.

ДР Конго - Тунис - 2:2 (1:0)
Голы: Мбемба, 9 - 1:0, М'Поку, 47 - 2:0, Бен Амор, 77 - 2:1, Бадри, 79 - 2:2

Положение команд: Тунис - 10, ДР Конго - 7, Гвинея, Ливия - 3.

Группа D.

ЮАР - Кабо-Верде - 1:2 (0:0)
Голы: Родригеш, 52 - 0:1, Родригеш, 67 - 0:2, Жали, 89 - 1:2

Буркина-Фасо - Сенегал - 2:2 (1:1)
Голы: Траоре, 9 - 1:0, Сарр, 27 - 1:1, Мане, 75 - 1:2, Ндиайе, 89 (автогол) - 2:2

Положение команд: Буркина-Фасо, Кабо-Верде - 6, Сенегал - 5, ЮАР - 4.

Группа Е.

Конго - Гана - 1:5 (1:3)
Голы: Боакье, 23 - 0:1, Томас, 26 - 0:2, Айет, 43 - 1:2, Томас, 45+2 - 1:3, Томас, 69 - 1:4, Боакье, 85 - 1:5

Египет - Уганда - 1:0 (1:0)
Гол: Салах, 6 - 1:0

Положение команд: Египет - 9, Уганда - 7, Гана - 5, Конго - 1.

Не пропустите: Салах забил 13-й гол в последних 17 матчах за сборную Египта. | http://soccernews.ru

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