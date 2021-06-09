Отбор ЧМ-2022: Аргентина упустила победу на Колумбией, Бразилия победила Парагвай
Фото: твиттер сборной Аргентины/Автор неизвестен
В Южной Америке состоялись очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Аргентина на выезде упустила победу над Колумбией, пропустив решающий гол на 94-й минуте. Бразилия в гостях победила Парагвай.
Колумбия – Аргентина - 2:2 (0:2)
Голы: Ромеро, 3 - 0:1, Паредес, 8 - 0:2, Муриэль, 51 (с пенальти) - 1:2, Борха, 90 - 2:2
Колумбия: Оспина, Мина, Санчес, Медина (Морено, 75), Тесильо, Куэльяр (Барриос, 46), Урибе, Куадрадо, Лерма (Муриэль, 30), Диас (Кардона, 46), Сапата (Борха, 46).
Аргентина: Мартинес (Марчесин, 40), Монтиель, Ромеро (Пеццелья, 64), Отаменди, Акунья, Паредес, Ло Чельсо (Паласиос, 54), де Пауль, Гонсалес (Фойт, 65), Мартинес, Месси.
Парагвай – Бразилия - 0:2 (0:1)
Голы: Неймар, 4 - 0:1, Лукас Пакета, 90 - 0:2
Парагвай: Сильва, Алонсо, Арсамендия, Гомес, Альдерете, Вильясанти (Ромеро, 73), Хименес (Авалос, 61), Альмирон, Кардосо Лусена (Барейро, 80), Рохас (Эспинола, 61), Ромеро (Самудио, 80).
Бразилия: Эдерсон, Маркиньос, Алекс Сандро, Милитао, Данило, Каземиро, Фред (Лукас Пакета, 46), Неймар, Габриэл Жезус (Эвертон, 82), Фирмино (Дуглас Луис, 73), Ришарлисон (Габриэл Барбоза, 82).
Не пропустите: Руй Витория оконфузился, показав, как готовится к работе в "Спартаке". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Зарема отреагировала на конфуз с новым главным тренером "Спартака"
-
"Барселона" готова продать 8 футболистов летом
-
"Зенит" готов заплатить большую сумму за Влашича
-
В сборной Испании зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
-
Сборная Бразилии согласилась участвовать в Кубке Америки
-
Отбор ЧМ-2022: Аргентина упустила победу на Колумбией, Бразилия победила Парагвай
-
В "Крыльях Советов" отреагировали на информацию о возможном трансфере Куарежмы
-
Сычев рассказал, как Жирков отреагировал на решение Хиддинка перевести его в оборону
-
"Бавария" нацелилась на форварда "Челси"
-
"Манчестер Юнайтед" опасается бесплатного ухода Погба
-
"Арсенал" готов продать двух игроков ради трансфера Невеша
-
Источник: "Спартак" продлил контракт с игроком молодежной сборной России Литвиновым
-
"Атлетико", "Боруссия" Д и "Милан" поборются за воспитанника ПСЖ
-
"Шахтер" близок к трансферу форварда "Аякса"
-
Главные новости дня: 8 июня
-
Рыжиков высказался о своем уходе из "Красавы"
-
Марсело Бьелса во время отпуска пришел на тренировку детской команды "Лидса"
-
Руй Витория оконфузился, показав, как готовится к работе в "Спартаке"
-
Паулу Соуза доволен характером сборной Польши
-
Газизов подал в суд на "Спартак". Он требует от клуба 300 миллионов
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3