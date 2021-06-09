Отбор ЧМ-2022: Аргентина упустила победу на Колумбией, Бразилия победила Парагвай

Теги аргентинаколумбиябразилияпарагвай

Отбор ЧМ-2022: Аргентина упустила победу на Колумбией, Бразилия победила Парагвай

Фото: твиттер сборной Аргентины/Автор неизвестен

В Южной Америке состоялись очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Аргентина на выезде упустила победу над Колумбией, пропустив решающий гол на 94-й минуте. Бразилия в гостях победила Парагвай.

Колумбия – Аргентина - 2:2 (0:2)
Голы: Ромеро, 3 - 0:1, Паредес, 8 - 0:2, Муриэль, 51 (с пенальти) - 1:2, Борха, 90 - 2:2

Колумбия: Оспина, Мина, Санчес, Медина (Морено, 75), Тесильо, Куэльяр (Барриос, 46), Урибе, Куадрадо, Лерма (Муриэль, 30), Диас (Кардона, 46), Сапата (Борха, 46).

Аргентина: Мартинес (Марчесин, 40), Монтиель, Ромеро (Пеццелья, 64), Отаменди, Акунья, Паредес, Ло Чельсо (Паласиос, 54), де Пауль, Гонсалес (Фойт, 65), Мартинес, Месси.

Парагвай – Бразилия - 0:2 (0:1)
Голы: Неймар, 4 - 0:1, Лукас Пакета, 90 - 0:2

Парагвай: Сильва, Алонсо, Арсамендия, Гомес, Альдерете, Вильясанти (Ромеро, 73), Хименес (Авалос, 61), Альмирон, Кардосо Лусена (Барейро, 80), Рохас (Эспинола, 61), Ромеро (Самудио, 80).

Бразилия: Эдерсон, Маркиньос, Алекс Сандро, Милитао, Данило, Каземиро, Фред (Лукас Пакета, 46), Неймар, Габриэл Жезус (Эвертон, 82), Фирмино (Дуглас Луис, 73), Ришарлисон (Габриэл Барбоза, 82).

Не пропустите: Руй Витория оконфузился, показав, как готовится к работе в "Спартаке". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Зарема отреагировала на конфуз с новым главным тренером "Спартака"

Зарема отреагировала на конфуз с новым главным тренером "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
Полная таблица

топ-5 тегов