Отбор ЧМ-2022: Аргентина упустила победу на Колумбией, Бразилия победила Парагвай

Фото: твиттер сборной Аргентины/Автор неизвестен

В Южной Америке состоялись очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Аргентина на выезде упустила победу над Колумбией, пропустив решающий гол на 94-й минуте. Бразилия в гостях победила Парагвай.

Колумбия – Аргентина - 2:2 (0:2)

Голы: Ромеро, 3 - 0:1, Паредес, 8 - 0:2, Муриэль, 51 (с пенальти) - 1:2, Борха, 90 - 2:2

Колумбия: Оспина, Мина, Санчес, Медина (Морено, 75), Тесильо, Куэльяр (Барриос, 46), Урибе, Куадрадо, Лерма (Муриэль, 30), Диас (Кардона, 46), Сапата (Борха, 46).

Аргентина: Мартинес (Марчесин, 40), Монтиель, Ромеро (Пеццелья, 64), Отаменди, Акунья, Паредес, Ло Чельсо (Паласиос, 54), де Пауль, Гонсалес (Фойт, 65), Мартинес, Месси.

Парагвай – Бразилия - 0:2 (0:1)

Голы: Неймар, 4 - 0:1, Лукас Пакета, 90 - 0:2

Парагвай: Сильва, Алонсо, Арсамендия, Гомес, Альдерете, Вильясанти (Ромеро, 73), Хименес (Авалос, 61), Альмирон, Кардосо Лусена (Барейро, 80), Рохас (Эспинола, 61), Ромеро (Самудио, 80).

Бразилия: Эдерсон, Маркиньос, Алекс Сандро, Милитао, Данило, Каземиро, Фред (Лукас Пакета, 46), Неймар, Габриэл Жезус (Эвертон, 82), Фирмино (Дуглас Луис, 73), Ришарлисон (Габриэл Барбоза, 82).

Не пропустите: Руй Витория оконфузился, показав, как готовится к работе в "Спартаке". | http://soccernews.ru