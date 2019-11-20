Отбор Евро-2020: результаты 19 ноября
Завершился 10-й тур отборочного этапа Евро-2020. Стоит отметить разгромную победу сборной России с Сан-Марино.
Группа С
Германия - Северная Ирландия - 6:1
Голы: Смит, 7 - 0:1, Гнабри, 19 - 1:1, Горецка, 43 - 2:1, Гнабри, 47 - 3:1, Гнабри, 60 - 4:1, Горецка, 73 - 5:1, Брандт, 90+1 - 6:1.
Голландия - Эстония - 5:0
Голы: Вайналдум, 6 - 1:0, Аке, 19 - 2:0, Вайналдум, 66 - 3:0, Вайналдум, 79 - 4:0, Боаду, 87 - 5:0.
Положение команд: Германия, 21, Голландия - 19, Северная Ирландия - 13, Белоруссия - 4, Эстония - 1.
Группа E
Уэльс - Венгрия - 2:0
Голы: Рэмзи, 15 - 1:0, Рэмзи, 47 - 2:0
Словакия - Азербайджан - 2:0 (1:0)
Голы: Боженик, 19 - 1:0, Хамшик, 86 - 2:0.
Положение команд: Хорватия - 17, Уэльс - 14, Словакия - 13, Венгрия - 12, Азербайджан - 1.
Группа G
Латвия - Австрия - 1:0
Гол: Ошс, 65
Македония - Израиль - 1:0
Гол: Николов, 45+2.
Польша - Словения - 3:2
Голы: Шиманьски, 3 - 1:0, Матавж, 14 - 1:1, Левандовски, 54 - 2:1, Иличич, 61 - 2:2, Гуральски, 81 - 3:2
Положение команд: Польша - 25, Австрия - 19, Северная Македония - 14, Израиль - 14, Словения - 11, Латвия - 3.
Группа I
Сан-Марино - Россия - 0:5
Голы: Кузяев, 3 - 0:1, Петров, 19 - 0:2, Миранчук, 49 - 0:3, Ионов, 56 - 0:4, Комличенко, 78 - 0:5
Бельгия - Кипр - 6:1 (4:1)
Голы: Н.Иоанну, 14 - 0:1, Бентеке, 16 - 1:1, Де Брейне, 36 - 2:1, Де Брейне, 41 - 3:1, Феррейра-Карраско, 44 - 4:1, Христофи, 51 (в свои ворота) - 5:1, Бентеке, 68 - 6:1
Шотландия - Казахстан - 3:1 (0:1)
Голы: Зайнутдинов, 34 - 0:1, Макгинн, 48 - 1:1, Нейсмит, 64 - 2:1, Макгинн, 90+1 - 3:1.
Положение команд: Бельгия - 30, Россия - 24, Шотландия - 15, Кипр - 10, Казахстан - 10, Сан-Марино - 0.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3