Отбор Евро-2020: результаты 19 ноября

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Отбор Евро-2020: результаты 19 ноябряЗавершился 10-й тур отборочного этапа Евро-2020. Стоит отметить разгромную победу сборной России с Сан-Марино.

Группа С

Германия - Северная Ирландия - 6:1 

Голы: Смит, 7 - 0:1, Гнабри, 19 - 1:1, Горецка, 43 - 2:1, Гнабри, 47 - 3:1, Гнабри, 60 - 4:1, Горецка, 73 - 5:1, Брандт, 90+1 - 6:1.

Голландия - Эстония - 5:0 

Голы: Вайналдум, 6 - 1:0, Аке, 19 - 2:0, Вайналдум, 66 - 3:0, Вайналдум, 79 - 4:0, Боаду, 87 - 5:0.

Положение команд: Германия, 21, Голландия - 19, Северная Ирландия - 13, Белоруссия - 4, Эстония - 1.

Группа E

Уэльс - Венгрия - 2:0 

Голы: Рэмзи, 15 - 1:0, Рэмзи, 47 - 2:0

Словакия - Азербайджан - 2:0 (1:0)

Голы: Боженик, 19 - 1:0, Хамшик, 86 - 2:0.

Положение команд: Хорватия - 17, Уэльс - 14, Словакия - 13, Венгрия - 12, Азербайджан - 1.

Группа G

Латвия - Австрия - 1:0 

Гол: Ошс, 65

Македония - Израиль - 1:0 

Гол: Николов, 45+2.

Польша - Словения - 3:2 

Голы: Шиманьски, 3 - 1:0, Матавж, 14 - 1:1, Левандовски, 54 - 2:1, Иличич, 61 - 2:2, Гуральски, 81 - 3:2

Положение команд: Польша - 25, Австрия - 19, Северная Македония - 14, Израиль - 14, Словения - 11, Латвия - 3.

Группа I

Сан-Марино - Россия - 0:5

Голы: Кузяев, 3 - 0:1, Петров, 19 - 0:2, Миранчук, 49 - 0:3, Ионов, 56 - 0:4, Комличенко, 78 - 0:5

Бельгия - Кипр - 6:1 (4:1)

Голы: Н.Иоанну, 14 - 0:1, Бентеке, 16 - 1:1, Де Брейне, 36 - 2:1, Де Брейне, 41 - 3:1, Феррейра-Карраско, 44 - 4:1, Христофи, 51 (в свои ворота) - 5:1, Бентеке, 68 - 6:1

Шотландия - Казахстан - 3:1 (0:1)

Голы: Зайнутдинов, 34 - 0:1, Макгинн, 48 - 1:1, Нейсмит, 64 - 2:1, Макгинн, 90+1 - 3:1.

Положение команд: Бельгия - 30, Россия - 24, Шотландия - 15, Кипр - 10, Казахстан - 10, Сан-Марино - 0.

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Группа 1 М О
1 Испания Испания 6 8
2 Чехословакия Чехословакия 6 7
3 Ирландия Ирландия 6 5
4 Турция Турция 6 4
Группа 2 М О
1 Болгария Болгария 6 10
2 Португалия Португалия 6 6
3 Швеция Швеция 6 5
4 Норвегия Норвегия 6 3
Группа 3 М О
1 СССР СССР 6 10
2 Греция Греция 6 6
3 Австрия Австрия 6 6
4 Финляндия Финляндия 6 2
Группа 4 М О
1 Югославия Югославия 4 6
2 Германия Германия 4 5
3 Албания Албания 4 1
Группа 5 М О
1 Венгрия Венгрия 6 9
2 ГДР ГДР 6 7
3 Нидерланды Нидерланды 6 5
4 Дания Дания 6 3
Группа 6 М О
1 Италия Италия 6 11
2 Румыния Румыния 6 6
3 Швейцария Швейцария 6 5
4 Кипр Кипр 6 2
Группа 7 М О
1 Франция Франция 6 9
2 Бельгия Бельгия 6 7
3 Польша Польша 6 7
4 Люксембург Люксембург 6 1
Группа 8 М О
1 Англия Англия 6 9
2 Шотландия Шотландия 6 8
3 Уэльс Уэльс 6 4
4 Северная Ирландия Северная Ирландия 6 3
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