Отбор Евро-2020: все результаты 13 октября

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Отбор Евро-2020: все результаты 13 октября

Представляем вашему вниманию результаты всех матчей отборочного раунда Евро-2020, которые состоялись 13 октября.

Группа С

Беларусь - Нидерланды 1:2
Голы: Вейналдум, 32 - 0:1, Вейналдум, 41 - 0:2, Драгун, 53 - 1:2

Эстония - Германия 0:3
Голы: Гюндоган, 51 - 0:1, Гюндоган, 57 - 0:2, Вернер, 71 - 0:3

Положение команд: Нидерланды (15), Германия (15), Северная Ирландия (12), Беларусь (4), Эстония (1).


Группа Е

Венгрия - Азербайджан 1:0
Гол: Корхут, 10 - 1:0

Уэльс - Хорватия 1:1
Голы: Влашич, 9 - 0:1, Бэйл, 45 - 1:1

Положение команд: Хорватия (14), Венгрия (12), Словакия (10), Уэльс (8), Азербайджан (1).


Группа G

Польша - Северная Македония 2:0
Голы: Франковски, 74 - 1:0, Милик, 80 - 2:0

Словения - Австрия 0:1
Гол: Пош, 21 - 0:1

Положение команд: Польша (19), Австрия (16), Северная Македония (11), Словения (11), Израиль (8), Латвия (0).


Группа I

Казахстан - Бельгия - 0:2
Голы: Батшуайи, 21 - 0:1, Менье, 54 - 0:2

Кипр - Россия 0:5
Голы: Черышев, 9 - 0:1, Оздоев, 22 - 0:2, Дзюба, 79 - 0:3, Головин, 89 - 0:4, Черышев, 90 - 0:5

Шотландия - Сан-Марино 6:0
Голы: Макгинн, 12 - 1:0, Макгинн, 27 - 2:0, Макгинн, 45 - 3:0, Шенкленд, 65 - 4:0, Финдли, 67 - 5:0, Армстронг, 86 - 6:0

Положение команд: Бельгия (24), Россия (21), Кипр (10), Шотландия (9), Казахстан (7), Сан-Марино (0).

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Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Испания Испания 6 8
2 Чехословакия Чехословакия 6 7
3 Ирландия Ирландия 6 5
4 Турция Турция 6 4
Группа 2 М О
1 Болгария Болгария 6 10
2 Португалия Португалия 6 6
3 Швеция Швеция 6 5
4 Норвегия Норвегия 6 3
Группа 3 М О
1 СССР СССР 6 10
2 Греция Греция 6 6
3 Австрия Австрия 6 6
4 Финляндия Финляндия 6 2
Группа 4 М О
1 Югославия Югославия 4 6
2 Германия Германия 4 5
3 Албания Албания 4 1
Группа 5 М О
1 Венгрия Венгрия 6 9
2 ГДР ГДР 6 7
3 Нидерланды Нидерланды 6 5
4 Дания Дания 6 3
Группа 6 М О
1 Италия Италия 6 11
2 Румыния Румыния 6 6
3 Швейцария Швейцария 6 5
4 Кипр Кипр 6 2
Группа 7 М О
1 Франция Франция 6 9
2 Бельгия Бельгия 6 7
3 Польша Польша 6 7
4 Люксембург Люксембург 6 1
Группа 8 М О
1 Англия Англия 6 9
2 Шотландия Шотландия 6 8
3 Уэльс Уэльс 6 4
4 Северная Ирландия Северная Ирландия 6 3
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