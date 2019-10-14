Отбор Евро-2020: все результаты 13 октября
Представляем вашему вниманию результаты всех матчей отборочного раунда Евро-2020, которые состоялись 13 октября.
Группа С
Беларусь - Нидерланды 1:2
Голы: Вейналдум, 32 - 0:1, Вейналдум, 41 - 0:2, Драгун, 53 - 1:2
Эстония - Германия 0:3
Голы: Гюндоган, 51 - 0:1, Гюндоган, 57 - 0:2, Вернер, 71 - 0:3
Положение команд: Нидерланды (15), Германия (15), Северная Ирландия (12), Беларусь (4), Эстония (1).
Группа Е
Венгрия - Азербайджан 1:0
Гол: Корхут, 10 - 1:0
Уэльс - Хорватия 1:1
Голы: Влашич, 9 - 0:1, Бэйл, 45 - 1:1
Положение команд: Хорватия (14), Венгрия (12), Словакия (10), Уэльс (8), Азербайджан (1).
Группа G
Польша - Северная Македония 2:0
Голы: Франковски, 74 - 1:0, Милик, 80 - 2:0
Словения - Австрия 0:1
Гол: Пош, 21 - 0:1
Положение команд: Польша (19), Австрия (16), Северная Македония (11), Словения (11), Израиль (8), Латвия (0).
Группа I
Казахстан - Бельгия - 0:2
Голы: Батшуайи, 21 - 0:1, Менье, 54 - 0:2
Кипр - Россия 0:5
Голы: Черышев, 9 - 0:1, Оздоев, 22 - 0:2, Дзюба, 79 - 0:3, Головин, 89 - 0:4, Черышев, 90 - 0:5
Шотландия - Сан-Марино 6:0
Голы: Макгинн, 12 - 1:0, Макгинн, 27 - 2:0, Макгинн, 45 - 3:0, Шенкленд, 65 - 4:0, Финдли, 67 - 5:0, Армстронг, 86 - 6:0
Положение команд: Бельгия (24), Россия (21), Кипр (10), Шотландия (9), Казахстан (7), Сан-Марино (0).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3