Отбор Евро-2020: все результаты 14 ноября

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Отбор Евро-2020: все результаты 14 ноября

Представляем результаты матчей предпоследнего тура отбора Евро-2020, который состоялся 14 ноября.

Группа А

Англия - Черногория 7:0
Голы: Окслейд-Чемберлен, 11 - 1:0, Кейн, 18 - 2:0, Кейн, 24 - 3:0, Рэшфорд, 30 - 4:0, Кейн, 37 - 5:0, Шофранац (аг), 66 - 6:0, Абрахам, 84 - 7:0

Чехия - Косово 2:1
Голы: Нухиу, 50 - 0:1, Крал, 71 - 1:1, Челюстка, 79 - 2:1

Положение команд: Англия (18), Чехия (15), Косово (11), Черногория (3), Болгария (3).


Группа В

Португалия - Литва 6:0
Голы: Роналду (пен), 7 - 1:0, Роналду, 22 - 2:0, Пицци, 52 - 3:0, Пасиенсия, 56 - 4:0, Бернарду Силва, 63 - 5:0, Роналду, 65 - 6:0

Сербия - Люксембург 3:2
Голы: Митрович, 11 - 1:0, Митрович, 43 - 2:0, Родригеш, 54 - 2:1, Радонич, 70 - 3:1, Тюрпель, 75 - 3:2

Положение команд: Украина (19), Португалия (14), Сербия (13), Люксембург (4), Литва (1).


Группа Н

Турция - Исландия 0:0

Франция - Молдова 2:1
Голы: Раца, 9 - 0:1, Варан, 35 - 1:1, Жиру (пен), 79 - 2:1

Албания - Андорра 2:2
Голы: Балай, 6 - 1:0, Мартинес, 18 - 1:1, Мартинес, 48 - 1:2, Манай, 55 - 2:2

Положение команд: Франция (22), Турция (20), Исландия (16), Албания (13), Андорра (4), Молдова (3).

Читайте также: Кто выйдет на Евро? Разбираем расклады перед последними турами квалификации Евро 2020. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Испания Испания 6 8
2 Чехословакия Чехословакия 6 7
3 Ирландия Ирландия 6 5
4 Турция Турция 6 4
Группа 2 М О
1 Болгария Болгария 6 10
2 Португалия Португалия 6 6
3 Швеция Швеция 6 5
4 Норвегия Норвегия 6 3
Группа 3 М О
1 СССР СССР 6 10
2 Греция Греция 6 6
3 Австрия Австрия 6 6
4 Финляндия Финляндия 6 2
Группа 4 М О
1 Югославия Югославия 4 6
2 Германия Германия 4 5
3 Албания Албания 4 1
Группа 5 М О
1 Венгрия Венгрия 6 9
2 ГДР ГДР 6 7
3 Нидерланды Нидерланды 6 5
4 Дания Дания 6 3
Группа 6 М О
1 Италия Италия 6 11
2 Румыния Румыния 6 6
3 Швейцария Швейцария 6 5
4 Кипр Кипр 6 2
Группа 7 М О
1 Франция Франция 6 9
2 Бельгия Бельгия 6 7
3 Польша Польша 6 7
4 Люксембург Люксембург 6 1
Группа 8 М О
1 Англия Англия 6 9
2 Шотландия Шотландия 6 8
3 Уэльс Уэльс 6 4
4 Северная Ирландия Северная Ирландия 6 3
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