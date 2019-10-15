Отбор Евро-2020: все результаты 14 октября

В понедельник, 14 октября, прошло еще 7 матче отборочного турнира Евро-2020. Стоит отметить, что сборная Украины обыграла Португалию и прошла в финал Евро-2020.

Группа A

Косово - Черногория - 2:0

Голы: Ррахмани, 10 - 1:0, Муричи, 35 - 2:0.

Болгария - Англия - 0:6

Голы: Рэшфорд, 7 - 0:1, Баркли, 20 - 0:2, Баркли, 32 - 0:3, Стерлинг, 45+3 - 0:4, Стерлинг, 69 - 0:5, Кейн, 85 - 0:6.

Положение команд: Англия (15), Косово (11), Черногория (3), болгария (3)

Группа B

Украина - Португалия - 2:1

Голы: Яремчук, 6 - 1:0, Ярмоленко, 27 - 2:0, Криштиану Роналду, 72 (с пенальтия) - 2:1.

Литва - Сербия - 1:2

Голы: А.Митрович, 49 (0:1). А.Митрович, 53 (0:2). Казлаускас, 80 (1:2)

Положение команд: Украина (19), Португалия (11), Сербия (10), Литва (1).

Группа H

Франция - Турция - 1:1

Голы: Жиру, 76 (1:0). Каан Айхан, 82 (1:1).

Молдавия - Албания - 0:4

Голы: Чикалеши, 22 (0:1). Баре, 34 (0:2). Траши, 40 (0:3). Манай, 90 (0:4).

Исландия - Андорра - 2:0

Голы: А.Сигурдссон, 38 - 1:0, Сигтоурссон, 65 - 2:0.

Положение команд: Франция (19), Турция (19), Исландия (15), Албания (12), Молдавия (3), Андорра (3).

Не пропустите: Франция и Турция сыграли вничью, а Албания и Андорра обыграли своих соперников в матчах отбора Евро-2020| http://soccernews.ru