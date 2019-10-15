Отбор Евро-2020: все результаты 14 октября
В понедельник, 14 октября, прошло еще 7 матче отборочного турнира Евро-2020. Стоит отметить, что сборная Украины обыграла Португалию и прошла в финал Евро-2020.
Группа A
Косово - Черногория - 2:0
Голы: Ррахмани, 10 - 1:0, Муричи, 35 - 2:0.
Болгария - Англия - 0:6
Голы: Рэшфорд, 7 - 0:1, Баркли, 20 - 0:2, Баркли, 32 - 0:3, Стерлинг, 45+3 - 0:4, Стерлинг, 69 - 0:5, Кейн, 85 - 0:6.
Положение команд: Англия (15), Косово (11), Черногория (3), болгария (3)
Группа B
Украина - Португалия - 2:1
Голы: Яремчук, 6 - 1:0, Ярмоленко, 27 - 2:0, Криштиану Роналду, 72 (с пенальтия) - 2:1.
Литва - Сербия - 1:2
Голы: А.Митрович, 49 (0:1). А.Митрович, 53 (0:2). Казлаускас, 80 (1:2)
Положение команд: Украина (19), Португалия (11), Сербия (10), Литва (1).
Группа H
Франция - Турция - 1:1
Голы: Жиру, 76 (1:0). Каан Айхан, 82 (1:1).
Молдавия - Албания - 0:4
Голы: Чикалеши, 22 (0:1). Баре, 34 (0:2). Траши, 40 (0:3). Манай, 90 (0:4).
Исландия - Андорра - 2:0
Голы: А.Сигурдссон, 38 - 1:0, Сигтоурссон, 65 - 2:0.
Положение команд: Франция (19), Турция (19), Исландия (15), Албания (12), Молдавия (3), Андорра (3).
Не пропустите: Франция и Турция сыграли вничью, а Албания и Андорра обыграли своих соперников в матчах отбора Евро-2020| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3