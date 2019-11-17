Отбор Евро-2020: все результаты 16 ноября
Представляем результаты матчей квалификации Евро-2020, которые прошли 16 ноября.
Группа С
Германия - Беларусь 4:0
Голы: Гинтер, 41 - 1:0, Горетцка, 49 - 2:0, Кроос, 55 - 3:0, Кроос, 83 - 4:0
Северная Ирландия - Нидерланды 0:0
Положение команд: Германия (18), Нидерланды (16), Северная Ирландия (13), Беларусь (4), Эстония (1).
Группа Е
Азербайджан - Уэльс 0:2
Голы: Мур, 10 - 0:1, Уилсон, 34 - 0:2
Хорватия - Словакия 3:1
Голы: Боженик, 32 - 0:1, Влашич, 56 - 1:1, Петкович, 60 - 2:1, Перишич, 74 - 3:1
Положение команд: Хорватия (17), Венгрия (12), Уэльс (11), Словакия (10), Азербайджан (1).
Группа G
Словения - Латвия 1:0
Гол: Тарасов (аг), 53 - 1:0
Австрия - Северная Македония 2:1
Голы: Алаба, 7 - 1:0, Лайнер, 48 - 2:0, Стояновски, 90 - 2:1
Израиль - Польша 1:2
Голы: Крыховяк, 4 - 0:1, Пентек, 54 - 0:2, Даббур, 88 - 1:2
Положение команд: Польша (22), Австрия (19), Словения (14), Северная Македония (11), Израиль (11), Латвия (0).
Группа I
Кипр - Шотландия 1:2
Голы: Кристи, 12 - 0:1, Эфрем, 47 - 1:1, Макгинн, 53 - 1:2
Россия - Бельгия 1:4
Голы: Т. Азар, 19 - 0:1, Э. Азар, 33 - 0:2, Э. Азар, 40 - 0:3, Лукаку, 72 - 0:4, Джикия, 79 - 1:4
Сан-Марино - Казахстан 1:3
Голы: Зайнутдинов, 6 - 0:1, Суюмбаев, 22 - 0:2, Щеткин, 26 - 0:3, Берарди, 76 - 1:3
Положение команд: Бельгия (27), Россия (21), Шотландия (12), Кипр (10), Казахстан (10), Сан-Марино (0).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3