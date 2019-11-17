Отбор Евро-2020: все результаты 16 ноября

Теги германияроссиябельгияхорватия

Отбор Евро-2020: все результаты 16 ноября

Представляем результаты матчей квалификации Евро-2020, которые прошли 16 ноября.

Группа С

Германия - Беларусь 4:0
Голы: Гинтер, 41 - 1:0, Горетцка, 49 - 2:0, Кроос, 55 - 3:0, Кроос, 83 - 4:0   

Северная Ирландия - Нидерланды 0:0

Положение команд: Германия (18), Нидерланды (16), Северная Ирландия (13), Беларусь (4), Эстония (1).


Группа Е

Азербайджан - Уэльс 0:2
Голы: Мур, 10 - 0:1, Уилсон, 34 - 0:2

Хорватия - Словакия 3:1
Голы: Боженик, 32 - 0:1, Влашич, 56 - 1:1, Петкович, 60 - 2:1, Перишич, 74 - 3:1

Положение команд: Хорватия (17), Венгрия (12), Уэльс (11), Словакия (10), Азербайджан (1).


Группа G

Словения - Латвия 1:0
Гол: Тарасов (аг), 53 - 1:0

Австрия - Северная Македония 2:1
Голы: Алаба, 7 - 1:0, Лайнер, 48 - 2:0, Стояновски, 90 - 2:1

Израиль - Польша 1:2
Голы: Крыховяк, 4 - 0:1, Пентек, 54 - 0:2, Даббур, 88 - 1:2

Положение команд: Польша (22), Австрия (19), Словения (14), Северная Македония (11), Израиль (11), Латвия (0).


Группа I

Кипр - Шотландия 1:2
Голы: Кристи, 12 - 0:1, Эфрем, 47 - 1:1, Макгинн, 53 - 1:2

Россия - Бельгия 1:4
Голы: Т. Азар, 19 - 0:1, Э. Азар, 33 - 0:2, Э. Азар, 40 - 0:3, Лукаку, 72 - 0:4, Джикия, 79 - 1:4

Сан-Марино - Казахстан 1:3
Голы: Зайнутдинов, 6 - 0:1, Суюмбаев, 22 - 0:2, Щеткин, 26 - 0:3, Берарди, 76 - 1:3

Положение команд: Бельгия (27), Россия (21), Шотландия (12), Кипр (10), Казахстан (10), Сан-Марино (0).

Читайте также: Все результаты отбора Евро-2020 15 ноября. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 16 ноября

Главные новости дня: 16 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Испания Испания 6 8
2 Чехословакия Чехословакия 6 7
3 Ирландия Ирландия 6 5
4 Турция Турция 6 4
Группа 2 М О
1 Болгария Болгария 6 10
2 Португалия Португалия 6 6
3 Швеция Швеция 6 5
4 Норвегия Норвегия 6 3
Группа 3 М О
1 СССР СССР 6 10
2 Греция Греция 6 6
3 Австрия Австрия 6 6
4 Финляндия Финляндия 6 2
Группа 4 М О
1 Югославия Югославия 4 6
2 Германия Германия 4 5
3 Албания Албания 4 1
Группа 5 М О
1 Венгрия Венгрия 6 9
2 ГДР ГДР 6 7
3 Нидерланды Нидерланды 6 5
4 Дания Дания 6 3
Группа 6 М О
1 Италия Италия 6 11
2 Румыния Румыния 6 6
3 Швейцария Швейцария 6 5
4 Кипр Кипр 6 2
Группа 7 М О
1 Франция Франция 6 9
2 Бельгия Бельгия 6 7
3 Польша Польша 6 7
4 Люксембург Люксембург 6 1
Группа 8 М О
1 Англия Англия 6 9
2 Шотландия Шотландия 6 8
3 Уэльс Уэльс 6 4
4 Северная Ирландия Северная Ирландия 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов