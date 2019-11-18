Отбор Евро-2020: все результаты 17 ноября

В воскресенье, 17 ноября, состоялись очередные матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Стоит отметить победу сборной Португалии над Люксембургом, которая позволила команде выйти в финальную стадию Евро-2020. Очередные победы одержали сборные Англии и Франции.

Группа А

Косово – Англия - 0:4 (0:1)

Голы: Уинкс, 32 - 0:1, Кейн, 79 - 0:2, Рэшфорд, 83 - 0:3, Маунт, 90 - 0:4

Болгария – Чехия - 1:0 (0:0)

Гол: Божиков, 56 - 1:0

Положение команд: Англия - 21, Чехия - 15, Косово - 11, Болгария - 6, Черногория - 3.

Группа В

Сербия – Украина - 2:2 (1:1)

Голы: Тадич, 9 (с пенальти), Яремчук, 32 - 1:1, Митрович, 56 - 2:1, Беседин, 90+3 - 2:2

Люксембург – Португалия - 0:2 (0:1)

Голы: Бруну Фернандеш, 39 - 0:1, Роналду, 86 - 0:2

Положение команд: Украина - 20, Португалия - 17, Сербия - 14, Люксембург - 4, Литва - 1.

Группа Н

Албания – Франция - 0:2 (0:2)

Голы: Толиссо, 8 - 0:1, Гризманн, 31 - 0:2

Молдова – Исландия - 1:2 (0:1)

Голы: Бьярнасон, 17 - 0:1, Милинчану, 56 - 1:1, Сигурдссон, 65 - 1:2

Андорра – Турция - 0:2 (0:2)

Голы: Унал, 17 - 0:1, Унал, 21 (с пенальти) - 0:2

Положение команд: Франция - 25, Турция - 23, Исландия - 19, Албания - 13, Андорра - 4, Молдова - 3.

Не пропустите: Португалия обыграла Люксембург и вышла на Евро-2020. | http://soccernews.ru