Отбор Евро-2020: все результаты 17 ноября

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Отбор Евро-2020: все результаты 17 ноября

В воскресенье, 17 ноября, состоялись очередные матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Стоит отметить победу сборной Португалии над Люксембургом, которая позволила команде выйти в финальную стадию Евро-2020. Очередные победы одержали сборные Англии и Франции.

Группа А

Косово – Англия - 0:4 (0:1)
Голы: Уинкс, 32 - 0:1, Кейн, 79 - 0:2, Рэшфорд, 83 - 0:3, Маунт, 90 - 0:4

Болгария – Чехия - 1:0 (0:0)
Гол: Божиков, 56 - 1:0

Положение команд: Англия - 21, Чехия - 15, Косово - 11, Болгария - 6, Черногория - 3.

Группа В

Сербия – Украина - 2:2 (1:1)
Голы: Тадич, 9 (с пенальти), Яремчук, 32 - 1:1, Митрович, 56 - 2:1, Беседин, 90+3 - 2:2

Люксембург – Португалия - 0:2 (0:1)
Голы: Бруну Фернандеш, 39 - 0:1, Роналду, 86 - 0:2

Положение команд: Украина - 20, Португалия - 17, Сербия - 14, Люксембург - 4, Литва - 1.

Группа Н

Албания – Франция - 0:2 (0:2)
Голы: Толиссо, 8 - 0:1, Гризманн, 31 - 0:2

Молдова – Исландия - 1:2 (0:1)
Голы: Бьярнасон, 17 - 0:1, Милинчану, 56 - 1:1, Сигурдссон, 65 - 1:2

Андорра – Турция - 0:2 (0:2)
Голы: Унал, 17 - 0:1, Унал, 21 (с пенальти) - 0:2

Положение команд: Франция - 25, Турция - 23, Исландия - 19, Албания - 13, Андорра - 4, Молдова - 3.

Не пропустите: Португалия обыграла Люксембург и вышла на Евро-2020. | http://soccernews.ru
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1 Испания Испания 6 8
2 Чехословакия Чехословакия 6 7
3 Ирландия Ирландия 6 5
4 Турция Турция 6 4
Группа 2 М О
1 Болгария Болгария 6 10
2 Португалия Португалия 6 6
3 Швеция Швеция 6 5
4 Норвегия Норвегия 6 3
Группа 3 М О
1 СССР СССР 6 10
2 Греция Греция 6 6
3 Австрия Австрия 6 6
4 Финляндия Финляндия 6 2
Группа 4 М О
1 Югославия Югославия 4 6
2 Германия Германия 4 5
3 Албания Албания 4 1
Группа 5 М О
1 Венгрия Венгрия 6 9
2 ГДР ГДР 6 7
3 Нидерланды Нидерланды 6 5
4 Дания Дания 6 3
Группа 6 М О
1 Италия Италия 6 11
2 Румыния Румыния 6 6
3 Швейцария Швейцария 6 5
4 Кипр Кипр 6 2
Группа 7 М О
1 Франция Франция 6 9
2 Бельгия Бельгия 6 7
3 Польша Польша 6 7
4 Люксембург Люксембург 6 1
Группа 8 М О
1 Англия Англия 6 9
2 Шотландия Шотландия 6 8
3 Уэльс Уэльс 6 4
4 Северная Ирландия Северная Ирландия 6 3
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