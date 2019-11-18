Отбор Евро-2020: все результаты 17 ноября
В воскресенье, 17 ноября, состоялись очередные матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Стоит отметить победу сборной Португалии над Люксембургом, которая позволила команде выйти в финальную стадию Евро-2020. Очередные победы одержали сборные Англии и Франции.
Группа А
Косово – Англия - 0:4 (0:1)
Голы: Уинкс, 32 - 0:1, Кейн, 79 - 0:2, Рэшфорд, 83 - 0:3, Маунт, 90 - 0:4
Болгария – Чехия - 1:0 (0:0)
Гол: Божиков, 56 - 1:0
Положение команд: Англия - 21, Чехия - 15, Косово - 11, Болгария - 6, Черногория - 3.
Группа В
Сербия – Украина - 2:2 (1:1)
Голы: Тадич, 9 (с пенальти), Яремчук, 32 - 1:1, Митрович, 56 - 2:1, Беседин, 90+3 - 2:2
Люксембург – Португалия - 0:2 (0:1)
Голы: Бруну Фернандеш, 39 - 0:1, Роналду, 86 - 0:2
Положение команд: Украина - 20, Португалия - 17, Сербия - 14, Люксембург - 4, Литва - 1.
Группа Н
Албания – Франция - 0:2 (0:2)
Голы: Толиссо, 8 - 0:1, Гризманн, 31 - 0:2
Молдова – Исландия - 1:2 (0:1)
Голы: Бьярнасон, 17 - 0:1, Милинчану, 56 - 1:1, Сигурдссон, 65 - 1:2
Андорра – Турция - 0:2 (0:2)
Голы: Унал, 17 - 0:1, Унал, 21 (с пенальти) - 0:2
Положение команд: Франция - 25, Турция - 23, Исландия - 19, Албания - 13, Андорра - 4, Молдова - 3.
Не пропустите: Португалия обыграла Люксембург и вышла на Евро-2020. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3