Отбор Евро-2020: все результаты 18 ноября
Представляем вашему вниманию результаты матчей отбора Евро-2020, которые состоялись 18 ноября.
Группа D
Ирландия - Дания 1:1
Голы: Брэйтуэйт, 73 - 0:1, Доэрти, 85 - 1:1
Гибралтар - Швейцария 1:6
Голы: Иттен, 10 - 0:1, Варгас, 50 - 0:2, Фасснахт, 57 - 0:3, Стайч, 74 - 1:3, Бенито, 75 - 1:4, Иттен, 84 - 1:5, Джака, 86 - 1:6
Положение команд: Швейцария (17), Дания (16), Ирландия (13), Грузия (8), Гибралтар (0).
Группа F
Испания - Румыния 5:0
Голы: Фабиан Руис, 8 - 1:0, Жерар Морено, 33 - 2:0, Жерар Морено, 43 - 3:0, Рус (аг), 45 - 4:0, Ойарсабаль, 90 - 5:0
Швеция - Фарерские о-ва 3:0
Голы: Андерссон, 29 - 1:0, Сванберг, 72 - 2:0, Гвидетти, 80 - 3:0
Мальта - Норвегия 1:2
Голы: Кинг, 7 - 0:1, Фенек, 40 - 1:1, Серлот, 62 - 1:2
Положение команд: Испания (26), Швеция (21), Норвегия (17), Румыния (14), Фареры (3), Мальта (3).
Группа J
Италия - Армения 9:1
Голы: Иммобиле, 8 - 1:0, Дзаньоло, 9 - 2:0, Барелла, 29 - 3:0, Иммобиле, 33 - 4:0, Дзаньоло, 64 - 5:0, Романьоли, 72 - 6:0, Жоржиньо (пен), 75 - 7:0, Орсолини, 77 - 8:0, Бабаян, 79 - 8:1, Кьеза, 81 - 9:1
Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:3
Голы: Чивич, 57 - 0:1, Ходжич, 64 - 0:2, Ходжич, 72 - 0:3
Греция - Финляндия 2:1
Голы: Пукки, 27 - 0:1, Манталос, 47 - 1:1, Галанопулос, 70 - 2:1
Положение команд: Италия (30), Финляндия (18), Греция (14), Босния и Герцеговина (13), Армения (10), Лихтенштейн (2).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3