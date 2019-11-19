Отбор Евро-2020: все результаты 18 ноября

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Отбор Евро-2020: все результаты 18 ноября

Представляем вашему вниманию результаты матчей отбора Евро-2020, которые состоялись 18 ноября.

Группа D

Ирландия - Дания 1:1
Голы: Брэйтуэйт, 73 - 0:1, Доэрти, 85 - 1:1

Гибралтар - Швейцария 1:6
Голы: Иттен, 10 - 0:1, Варгас, 50 - 0:2, Фасснахт, 57 - 0:3, Стайч, 74 - 1:3, Бенито, 75 - 1:4, Иттен, 84 - 1:5, Джака, 86 - 1:6

Положение команд: Швейцария (17), Дания (16), Ирландия (13), Грузия (8), Гибралтар (0).


Группа F

Испания - Румыния 5:0
Голы: Фабиан Руис, 8 - 1:0, Жерар Морено, 33 - 2:0, Жерар Морено, 43 - 3:0, Рус (аг), 45 - 4:0, Ойарсабаль, 90 - 5:0

Швеция - Фарерские о-ва 3:0
Голы: Андерссон, 29 - 1:0, Сванберг, 72 - 2:0, Гвидетти, 80 - 3:0

Мальта - Норвегия 1:2
Голы: Кинг, 7 - 0:1, Фенек, 40 - 1:1, Серлот, 62 - 1:2

Положение команд: Испания (26), Швеция (21), Норвегия (17), Румыния (14), Фареры (3), Мальта (3).


Группа J

Италия - Армения 9:1
Голы: Иммобиле, 8 - 1:0, Дзаньоло, 9 - 2:0, Барелла, 29 - 3:0, Иммобиле, 33 - 4:0, Дзаньоло, 64 - 5:0, Романьоли, 72 - 6:0, Жоржиньо (пен), 75 - 7:0, Орсолини, 77 - 8:0, Бабаян, 79 - 8:1, Кьеза, 81 - 9:1

Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:3
Голы: Чивич, 57 - 0:1, Ходжич, 64 - 0:2, Ходжич, 72 - 0:3

Греция - Финляндия 2:1
Голы: Пукки, 27 - 0:1, Манталос, 47 - 1:1, Галанопулос, 70 - 2:1

Положение команд: Италия (30), Финляндия (18), Греция (14), Босния и Герцеговина (13), Армения (10), Лихтенштейн (2).

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Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Испания Испания 6 8
2 Чехословакия Чехословакия 6 7
3 Ирландия Ирландия 6 5
4 Турция Турция 6 4
Группа 2 М О
1 Болгария Болгария 6 10
2 Португалия Португалия 6 6
3 Швеция Швеция 6 5
4 Норвегия Норвегия 6 3
Группа 3 М О
1 СССР СССР 6 10
2 Греция Греция 6 6
3 Австрия Австрия 6 6
4 Финляндия Финляндия 6 2
Группа 4 М О
1 Югославия Югославия 4 6
2 Германия Германия 4 5
3 Албания Албания 4 1
Группа 5 М О
1 Венгрия Венгрия 6 9
2 ГДР ГДР 6 7
3 Нидерланды Нидерланды 6 5
4 Дания Дания 6 3
Группа 6 М О
1 Италия Италия 6 11
2 Румыния Румыния 6 6
3 Швейцария Швейцария 6 5
4 Кипр Кипр 6 2
Группа 7 М О
1 Франция Франция 6 9
2 Бельгия Бельгия 6 7
3 Польша Польша 6 7
4 Люксембург Люксембург 6 1
Группа 8 М О
1 Англия Англия 6 9
2 Шотландия Шотландия 6 8
3 Уэльс Уэльс 6 4
4 Северная Ирландия Северная Ирландия 6 3
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