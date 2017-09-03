Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 7-го тура

Редакция SoccerNews выделяет семь главных событий седьмого тура отборочного цикла на ближайший Мундиаль, который пройдет в России.

Исландия оступается, Украина огорчает Луческу

В очень крепком и плотном квартете "I" перед седьмым туром дела обстояли таким образом, что сразу четыре команды борются за прямую путевку на Чемпионат мира-2018. Центральным противостоянием группы, безусловно, стала встреча сборных Украины и Турции в Харькове. Украинцы и турки делили третью строчку, имея одинаковое количество очков. Более того, команды оставили открытым вопрос о том, кто сильнее, потому как меньше года назад в Стамбуле была зафиксирована ничья.

Перед матчем дополнительной интриги и градус противостояния возрос благодаря главному тренеру Турции Мирчи Луческу, который не так давно очень успешно трудился в донецком "Шахтере" и знает всех украинских игроков не понаслышке и, который в своем стиле еще до поединка в интервью умудрился разгневать местных фанатов.

Но на этот раз все сложилось так, что "желто-синие" не оставили ни единого шанса "красно-черным". С первых же минут хозяева установили контроль над игрой и продолжали это делать до самого финального свистка. Три очка подопечным Шевченко принес дубль новоиспеченного футболиста дортмундской "Боруссии" Андрея Ярмоленко. Нельзя не отметить тот факт, что оба гола вполне справедливо могли быть отменены, потому как в первом случае "семерка" украинцев находился в минимальном, но все же офсайде, а во втором – мяч пересек лицевую линию, когда Коноплянка делал голевую передачу. Но искать причину проигрыша только в этом туркам не стоит, ведь за весь матч они не сделали ровном счетом ничего, а сверху могли пропустить еще 2-3 гола.

Победа над Турцией позволила Украине выйти на вторую строчку. Не обошлось здесь и без помощи сборной Финляндии, которая сенсационно переиграла Исландию. Первое место по-прежнему закреплено за хорватами. "Клетчатые" не без проблем, но все же справились с Косово на следующий день после того, как игра была прервана из-за неблагоприятных погодных условий.

Таким образом, украинцы, без сомнений, провели свой лучший матч в рамках текущего отборочного цикла и теперь с хорошим настроением вылетели на не менее важный бой в Рейкьявик.

Франция "переехала" Нидерланды

Вряд ли, существует тот, кто сомневался в победе сборной Франции над Нидерландами, но вот что будет полное деклассирование соперника – также мало верилось. Тем не менее, голландцы ничего не смогли противопоставить французам на их поле, проиграв с позорным для себя счетом 4:0. Подопечным Дика Адвоката терять уже нечего было, команда находится в затруднительном положении, как с точки зрения турнирной составляющей, так и перспектив относительно качества их дальнейшей игры.

У команды Дидье Дешама была своя мотивация. "Ле Бле" до этого тура нога в ногу шли со сборной Швеции, которая преподнесла всем французским болельщикам приятный сюрприз – в параллельном матче шведы капитулировали перед болгарами, предоставив шанс "трехцветным" выйти на чистое первое место в группе, чем, собственно, они сполна и воспользовались.

Франция начала с места в карьер. Уже в самом дебюте встречи Антуан Гризманн вывел свою команду вперед. Несмотря на полное доминирование "галльских петухов" счет 1:0 продержался до экватора второго тайма и вот тогда хозяев по-настоящему прорвало. Дубль Тома Лемара и первый гол в футболке национальной сборной Килиана Мбаппе окончательно приговорил Нидерланды к казни. Стоит отметить, что даже такое болючее поражение не ставит крест на шансах голландцев относительно выхода в финальную часть Чемпионата мира, хотя и в чудо с их стороны мало верится.

На этот раз Беларусь уступает Люксембургу

После победы над крепкой сборной Болгарии, казалось, команда Игоря Криушенко задала правильный тон и таких конфузов, как в домашнем матче с Люксембургом уже не будет. Тогда белорусы не смогли одолеть сборную карликовой страны, но на этот раз они переплюнули сами себя. Сборная Беларуси уступила "красным львам" со счетом 1:0, а единственный гол забил один из самых опытных игроков сборной Даниэль Да Мота.

Тем не менее, это никак на текущие места команд. Беларусь по-прежнему располагается на пятом месте, а ниже нее только Люксембург, но теперь на расстоянии всего одного балла.

Иско феерит, Испания громит Италию

Безусловно, центральным событием седьмого тура отборочного цикла по громкости вывески и статусу команд было противостояние сборных Испании и Италии на "Сантьяго Бернабеу". Еще после жеребьевки стало ясно, что эти две звездных команды закрепят за собой два первых места в квартете, вопрос лишь состоял в том, кто взойдет на вершину. Ответ должны были дать два очных противостояния, потому как сложно было представить, что такие команды Израиль, Албания, Македония и Лихтентштейн могут что-либо противопоставить двум титулованным футбольным грандам.

В рамках первого круга "Скуадра Адзурра" и "Фурия Роха" разошлись миром, но вот в Мадриде все пошло совсем по-другому сценарию. Уже в первом тайме благодаря феноменальному индивидуальному мастерству Иско хозяева имели преимущество в два мяча. С началом второй 45-ти минутки подопечные Джампьеро Вентуры всячески предпринимали попытки наверстать упущенное, но когда надо было испанцев выручал Давид Де Хеа. Затем, переждав определенный натиск Испания окончательно добила своего оппонента руками Альваро Мораты.

Швейцария и Германия – по-прежнему без потерь

Существует всего две сборных, которые еще не знают горечи поражения в текущем отборочном цикле. Сборная Швейцарии продолжила свое победно шествие, легко переиграв Андорру. Но реальность в группе "В" такова, что даже восьмая победа подряд не гарантирует швейцарцам прямой путевки в Россию, ибо на пятки им наступает действующий чемпион Европы Португалия, в копилке которой всего на три очка меньше. Судьба первого места, скорей всего, решится в их очной дуэли в рамках заключительного тура.

А вот в отличии от Швейцарии у Германии не имеется такого увесистого оппонента в группе, как Португалия, поэтому домашняя победа над Норвегией в понедельник вечером досрочно гарантирует место на Мундиале действующим чемпионам мира. В седьмом туре немцам немного пришлось потрепать нервы своим избалованным фанатам – подопечные Йоахима Лёва лишь в концовке поединка вырвали победу над Чехией.

Польша подпускает датчан и черногорцев

Получается, в самый ответственный момент отборочного цикла сборная Польши дрогнула. Перед седьмым туром огромнейший перевес в шесть очков перед главными преследователями Данией и Черногорией казался не отыгрываемым. Теперь же гандикап сократился к трем баллам, а уверенности в собственных силах поубавилось.

Подопечные Адама Навалки были унижены местными любимцами в Дании. Скандинавы отличились по два раза в каждом из таймов и на полную включились в спор за выход на Чемпионат мира. Черногорцы подобрались к заветной первой строчке благодаря разгромной победе над Казахстаном.

Герой тура

В этом материале отдельно хочется выделить юношу из сборной Уэльса Бена Вудберна. Несмотря на то, что седьмой тур был насыщен яркими выступлениями отдельных игроков, нельзя не отметить историческое событие, свидетелями которого стали болельщики в Кардиффе на матче сборных Уэльса и Австрии, а главным героем стал 17-летний воспитанник "Ливерпуля".

В очень ответственном поединке главнокомандующий валлийцев имел смелость по ходу второго тайма при счете 0:0 бросить в бой совсем молодого паренька, для которого, в общем-то, это выступление стало дебютным в рядах национальной сборной. Тренерское чутье не подвело коуча "драконов", потому как Бен Вудберн спустя всего лишь пять минут после выхода на замену решил исход встречи, забив классным ударом точно в угол из-за пределов штрафной площади.

Богдан Архипенко

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