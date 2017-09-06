Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура

Редакция SoccerNews выделяет шесть главных восьмого тура отборочного цикла на ближайший Мундиаль, который пройдет в России.

Бельгия досрочно вышла на Чемпионат мира

Вот и вылетела первая ласточка с европейского континента на Чемпионат мира. Сборная Бельгии досрочно квалифицировалась и уже во все оружии может приступать к подготовке на Мундиаль в Россию ближайшим летом, где "красным дьяволам" так или иначе придется провести определенный отрезок времени. Так уж вышло, что между классом бельгийцев и остальными участниками группы "Н" очень большая разница. Еще после жеребьевки групповой стадии стало ясно, что помешать подопечным Роберто Мартинеса занять первую строчку может только какой-то из ряда вон выходящий конфуз.

В прошлом туре несколько дней назад Бельгия поиздевалась над командой Гибралтара, выиграв со счетом 9:0, а уже в рамках восьмого игрового уик-энда "красные дьяволы" взяли верх над очень крепкой Грецией у нее дома. Виктория над ближайшим преследователем и поражение сборной Боснии и Герцеговины в прошлом туре освободили бельгийцев от потери нервных клеток в оставшихся двух матчах отборочного цикла.

Сенсация тура

Безусловно, главной сенсацией тура стал результат матча между сборными Люксембурга и Франции. Действительно, с первого раза не верится в это, потому как счет 0:0 в контексте нынешней формы "Ле Бле" больше похож на неудачную первоапрельскую шутку. После разгромной домашней победы над Нидерландами французам ничего не мешало сохранить имеющийся гандикап перед ближайшим преследователем сборной Швеции на три пункта и улучшить показатели забитых и пропущенных голов. Вместо этого "галльским петухам" пришлось довольствоваться всего одним очком.

Худо-бедно, но еще можно было бы оправдать неудачу сборной Франции, если бы Дидье Дешам выставил условно третий состав, игроки которого впервые друг друга увидели на поле, но это не так. "Трехцветные" сыграли, что ни на есть самой сильной обоймой игроков и даже с большей нацеленностью на атаку, чем в предыдущем поединке с голландцами. Французский наставник сделал всего одно изменение в стартовом протоколе – вместо Комана с первых минут вышел Мбаппе.

Вместе с тем было бы справедливо отметить и героизм люксембуржцев. Сборная родом из карликовой страны отважно боролась и выстрадала исторический для себя результат.

Германия громит Норвегию, но пока не оформляет путевку на Мундиаль

С итоговым положением команд в группе "С" де-факто все понятно, но вот, чтобы перейти к де-юре придется подождать до следующего тура. И дело даже не в самой сборной Германии, а в команде, которая закрепилась на второй строчке – Северной Ирландии. Подопечные Йоахима Лёва великолепно справляются со своей работой. После нелегкой победы над Чехией, немецкая машина в пух и прах разнесла норвежцев. Причем лавочку можно было закрывать еще первом тайме, ведь даже Месут Озил удосужился забить.

Что касается, маленькой, но очень серьезной британской сборной, то ребята Майкла О’Нила не дают спокойно оформить досрочный выход на Чемпионат мира действующим победителям. Североирландцы переиграли все тех же чехов, чем гарантировали себе, как минимум, выход в плей-офф.

Группа "І" – 4 претендента на 1 место

После восьмого тура интрига в группе "I" набрала новых оборотов. Расклад сил в секстете в течении трех дней был перевернут с ног на голову. Дело в том, что на данный момент сразу четыре сборных в разной степени, но все же претендуют на первое место – это Хорватия, Турция, Исландия и Украина. И если после седьмого тура в экстазе пребывали хорваты с украинцами, то восьмой игровой уик-энд оказался удачным для турков и исландцев.

После великолепной победы в Харькове над Турцией "желто-синие" отправились в Рейкьявик на битву с Исландией. Северяне, разбиты финнами ранее, хорошо изучили игру подопечных Шевченко и провели ударный второй тайм, что и стало залогом успеха. Лидер исландцев Гилфи Сигурдссон оформил дубль, на что украинцы ничем не смогли ответить.

Надо признать, во всей этой ситуации Хорватии не повезло. Во-первых, "клетчатым" пришлось отдыхать на день меньше из-за переноса поединка с Косово. Во-вторых, хорваты отправились в гости к раненому зверю, который больше всего на свете хотел выиграть после поражения на ОСК "Металлист". Единственный гол Дженка Тосуна решил исход встречи, а после двух туров расклады остаются прежними, только теперь у Хорватии и Исландии по 16 очков, а у Турции и Украины по 14.

Нидерланды сохраняют призрачный шанс

В группе "А", кроме Франции и Швеции также очень плотно идут Нидерланды и Болгария. Голландцам после провала на "Стад де Франс" ни в коем случае нельзя было терять очки в Болгарии. Более того, с психологической точки зрения важно было еще и взять реванш у "львов" за проигрыш в первом круге. "Оранжевые" с поставленной задачей справились хорошо, выиграв со счетом 3:1, что позволило оставаться команде на третьей строчке.

Хоть и формально шанс есть, но про первое место в группе команде Дика Адвоката давно нужно забыть, а вот за второе зацепиться они все еще могут. Для этого в оставшихся матчах нужно уверенно побеждать Беларусь и Швецию в очной дуэли. Причем, важно побольше забить, чтобы опередить оппонента по дополнительным показателям.

Сербия – все ближе к мечте

Имея в своем распоряжении не самое лучшее поколение исполнителей, сборная Сербия близка к тому, чтобы оформить путевку на Чемпионат Мира в Россию. Благодаря непростой победе над Ирландией в рамках восьмого тура сербы сохранили гандикап в четыре очка над валлийцами и увеличили к пяти относительно все тех же ирландцев.

Чтобы завоевать путевку на Мундиаль сербам будет достаточно одной победы, а при определенных обстоятельствах хватит и ничьи. И если это не удастся сделать в следующем туре в поединке против Австрии на выезде, то дома против скромной Грузии подопечные Славолюба Муслина обязаны брать свое.

Богдан Архипенко

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