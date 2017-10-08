Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 9-го тура

Редакция SoccerNews выделяет девять главных событий девятого тура отборочного цикла на ближайший Мундиаль, который пройдет в России.

Истерика Хорватии и победа Украины

После предпоследнего девятого тура отборочного цикла европейской квалификации на Чемпионат Мира-2018 ситуация в группе "I" сложилась очень непредсказуемая. Главные фавориты секстета Хорватия на последней минуте в родных стенах упустила победу над Финляндией, чем фактически гарантировали первое место Исландии. После фиаско лидеры и звезды "пламенных" обрушились с критикой в адрес своего наставника. Это и побудило федерацию футбола "клетчатых" отправить в отставку главного тренера Анте Чачича.

У команды Украины свои задачи. Исландцы фактически лишили "желто-синюю" дружину шансов на прямой выход, но после тяжелой и закономерной победы над косоварами команда Шевченко сравнялась с Хорватией. И теперь в заключительном туре в Киеве всех любителей футбола ждет бескомпромиссная схватка украинцев и хорватов. Причем, что одним, что другим необходима только победа. Ведь в случае ничьи балканцы опередят в таблице "казаков", но рискуют пролететь мимо стыковых матчей, как худшая команда отбора из тех, кто занял второе место.

Вымученная путевка Англии

Родоначальники футбола, в какой бы они форме не были и какие бы времена не переживали просто обязаны поехать на Чемпионат Мира. Надо признать, группа у англичан не самая сложная, но даже тут пришлось попотеть. Для досрочного выхода на Мундиаль сборной "трех львов" необходимо было побеждать Словению на "Уэмбли". Еще до матча было известно, что словенцы крепкий орешек и просто так не сдадутся. Так и вышло, подопечные Гарета Саутгейта промучились аж до компенсированного время второго тайма. В итоге, Харри Кейн, которому перед встречей была вручена капитанская все же заставил капитулировать Яна Облака и забронировал своей сборной место в групповом раунде ЧМ-2018.

Исландия и Польша одной ногой на Чемпионате Мира

Главная сенсация Евро-2016 не перестает всех удивлять. На этот раз островитяне просто уничтожили на выезде горячих турков, которые традиционно перед своими болельщиками дают бой любому сопернику. Теперь же перед заключительным туров подопечные Хадльгримссона опережают ближайших оппонентов на два пункта, а в последнем туре им будет противостоять главный аутсайдер группы сборная Косово.

Разгромная победа над Арменией здорово облегчила полякам задачу выхода на Чемпионат Мира. Теперь же Левандовски и компании достаточно будет и ничьей в домашнем матче с Черногорией у себя дома.

Германия – теперь де-факто

В то, что Германия выйдет на Мундиаль 2018 года, не было ни у кого никаких сомнений. Действующие чемпионы мира выбили девять из девяти. Официально оформить путевку немцам удалось в Северной Ирландии, причем сделали они это очень быстро. Все стало понятно уже к экватору первого тайма, когда Бундестим заставила дважды вынимать мяч Макрегора из сетки собственных ворот. Теперь же домашняя игра с Азербайджаном в заключительном туре превращается просто в формальность.

Испания – первая, Италия готовится к стыкам

Уже не раз приходилось писать о безжалостном жребии, по результатам которого Испания и Италия были помещены в одну группу. За тур до конца отборочного цикла конкуренцию не выдержала "Скуадра Адзурра". "Фурия Роха" легко справилась с Албанией и гарантировала себе билет в Россию ближайшим летом. Ну а апеннинцы оступились в домашнем поединке с Македонией, и теперь выездной матч против албанцев превращается в серьезную репетицию перед стыковыми играми.

Португалия и Швейцария решат все очной схватке

В группе "В" уже давным-давно определились с двумя главными претендентами за выход на большой российский футбольный форум. Швейцария и Португалия просто катком проехались по своим соперникам, так и ни разу не оступившись. В матче первого круга швейцарцы одолели действующих чемпионов Европы, и теперь в очной схватке в рамках финального тура им достаточно будет выстоять ничью.

Роналду и компанию удовлетворить только победа, причем разница мячей уже не важна, потому как португальцы уже давно и сильно опередили швейцарцев поэтому показателю.

Сербия оттягивает на потом

Исход сверхнапряженного матча между Австрией и Сербией еще больше подогрел интерес к поединкам заключительного тура в группе "D". Проигрыш сербов не только лишил их досрочного выхода, но и предоставил шанс Уэльсу и Ирландии. Хотя по-прежнему все в руках у подопечных Славолюба Муслина. Балканские "орлы" занимают первую строчку, опережая ближайших преследователей валлийцев на одно очко, и в последнем туре сербам предстоит схлестнуться с грузинами. В то время, как ребята Криса Коулмэна и Мартина О’Нила в очном противостоянии будут решать свои задачи и попутно надеяться на осечку текущего лидера секстета.

Швеция практически лишает шансов Нидерланды

Похоже на то, что Дику Адвокату все-таки не удастся сотворить чудо и вывести Нидерланды на Чемпионат Мира. Не особо радует "апельсиновых" и выездная победа над сборной Беларуси. Отдельное "спасибо" за это нужно сказать Швеции, которые отгрузили вагон и полную тележку голов в ворота Мальты и теперь в заключительном раунде голландцам необходимо выиграть у скандинавов с разницей в шесть голов, во что ну никак не верится.

Бельгия помогает Греции

Сборная Бельгии самая первая команда из европейских команд, которая оформила путевку на Чемпионат Мира-2018. Но к чести "красных дьяволов", они не стали отбывать номер, а самой, что ни на есть основной обоймой игроков, поехала за победой в Боснию и Герцеговину. Выиграв перестрелку у "золотых лилий" бельгийцы серьезно подсобили сборной Греции, которая непременно гарантирует себе место в стыковых матчах, если одолеет дома скромнейший Гибралтар.

И как бы не закончился поединок эстонцев и боснийцев в заключительном туре, даже излюбленного минимализма с дворовой командой карликовой страны будет достаточно грекам, чтобы поучаствовать в раунде плей-офф.

Богдан Архипенко

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