Отбор на ЧМ-2018: главные итоги заключительного тура
Редакция SoccerNews выделяет восемь главных событий заключительного тура отборочного цикла на ближайший Мундиаль, который пройдет в России.
Роналду и Ко собираются в Россию
Одним из центральных поединков заключительного десятого раунда плей-офф на Чемпионат Мира-2018 было противостояние лидеров группы "В" сборных Португалии и Швейцарии. Команды до конца надеялись на осечки друг друга, но никто из них после очного противостояние в первом туре так и не позволил себе оступиться. Швейцарцы выиграли домашний матч первого круга, поэтому отрыв от португальцев составлял три очка. Но действующие чемпионы Европы предвидели такой расклад, стараясь забить как можно больше голов в ворота соперников по ходу квалификации. И в связи с этим победа с любым счетом позволяла "европейским бразильцам" финишировать на первой строчке, "часовщикам" же для завоевания прямой путевки хватало и ничьей.
Лиссабонский "Эштадиу да Луш" забился до отказа, а сумасшедшая поддержка болельщиков была слышна еще до стартового свистка. Команды долго присматривались друг к другу, никто не хотел рисковать, хотя преимущество было на стороне гостей. В концовке первого тайма Португалии удалось повезти в счете, и тут-то Швейцария посыпалась. Поймав кураж с началом второй 45-ти минутки, подопечные Сантуша в первой трети тайма забили второй гол, после которого все стало предельно ясно.
Отыграть такое преимущество у португальцев было бы чем-то из области фантастики, да и сами швейцарцы очень быстро бросили играть, уже мысленно готовясь к стыковым матчам. Ну а сборная Португалии напрямую пробивается на российский Мундиаль и все опасения по поводу отсутствия Криштиану Роналду в России ближайшим летом сводятся на нет.
Большой турнир входит в привычку
После выдающегося проведенного Евро-2016, где сборная Исландии стала настоящим открытием, дойдя до стадии четвертьфинала, островитяне решили прыгнуть еще выше и впервые в своей истории выйти в финальную часть Чемпионата Мира. Да еще и как, напрямую, с первого места, оставив позади такие опытные и более именитые коллективы как Хорватия, Украина и Турция.
По сути, решающим матчем для исландцев был даже не домашний матч с Косово, а поединок с турками на выезде несколько дней до этого. Во встрече с косоварами "викинги" лишь закрепили успех, который и должны были, как настоящая домашняя команда его закрепить.
Хорватия побеждает в Киеве и выходит в стыки
Один из самых напряженных и интригующих матчей проходил в Киеве, где сборные Украины и Хорватии оспаривали второе место в группе "I", позволяющее принять участие в стыковых матчах. Интересно и то, что обеим командам нужна была для этого только победа. Хорваты бездарно растранжирили свое преимущество в предыдущих матчах, за что и был неожиданно для всех уволен перед ответственейшей игрой главный тренер Анте Чачич.
В первом тайме украинцы играли лучше соперника, хоть и без явного преимущества. Обе команды испытывали большую ответственность, поэтому после первой 45-ти минутки стало ясно, что матч будет длиться до гола. Так и произошло. Подопечные Андрея Шевченко потеряли концентрацию, чем сполна воспользовались хорваты: Модрич роскошно подал, Крамарич красиво забил головой. Уже через восемь минут все тот же Крамарич оформил дубль, после чего болельщики на "Олимпийском" стремительно потянулись к выходу. Украина не отыгрывалась с 1:0 уже больше пяти лет, а с 2:0 - и подавно не могла.
Сербия – исторический выход на ЧМ
Глядя на сегодняшний состав сборной Сербии, можно вполне резонно сказать, что были времена и получше. Но за последний год "орлы" совершили просто колоссальный прыжок вверх, как по качеству игры, так и с точки зрения результата. Угодив в одну группу с участниками последнего Евро Уэльсом и Ирландией, сербы уступали в опыте британцам и считались третьей силой секстета "D".
Ключевой стала выездная победа над ирландцами в восьмом туре. После чего в распоряжении подопечных Славолюба Муслина было две игры, чтобы добыть необходимых для прямого выхода три очка. С первого раза не вышло – балканцы уступили австрийцам, а вот уже в домашнем противостоянии с грузинами удалось оформить прямую путевку на Мундиаль.
Стоит отметить, что Сербия - как самостоятельная сборная, существующая с 2006 года, впервые в своей истории пробилась на самый престижный футбольный форум.
Франция выходит, Нидерланды остаются дома
Сборная Франции, будучи с самого начала явным фаворитом своей группы оттянула до последнего. Очень натужно давались очки "галльским петухам" в последних турах. Как и уже у вышеупомянутых исландцев, у французов решающим поединком стало противостояние в девятом туре с Болгарией. Тогда благодаря единственному голу Матюиди "Ле Бле" завоевали три очка, а лишиться первого места в секстете подопечные Дидье Дешама могли только в том случае, если бы они дома уступили Беларуси, а в параллельном матче Швеция на выезде одолела Нидерланды. Но в оба этих исхода верилось, мягко говоря, с трудом.
Французы переиграли белорусов, а голландцы справились со шведами. Но в случае "апельсиновых", было уже поздно, поезд давным-давно ушел. Для выхода в стыки ребятам Дика Адвоката необходимо было побеждать с разницей в семь голов, но скандинавы – это Гибралтар и даже не Люксембург, чтобы постольку пропускать.
Таким образом, Франция, хоть и с трудом, но пробивается на Мундиаль, а Нидерланды пожинают плоды комплексной проблемы, которая имеет место быть во всех положениях современного голландского футбола.
Ирландия оставляет Бэйла без Мундиаля
Подобно украино-хорватской сложилась ситуация и сербской группе. В очном поединке за возможность сыграть в стыковых матчах сражались сборные Уэльса и Ирландии. Преимуществом "драконов" считались родные стены, а плюсом "зеленых" отсутствие в стане соперника главной звезды и лидера команды Гарета Бэйла.
Как выяснилось, аргумент в пользу гостей был более весомым. Единственный гол Макклина принес ирландцам не только победу, но и шанс на попадание в финальную часть Чемпионата Мира-2018.
Короли плей-офф - Греция снова в стыках
"И снова паршивая Греция!", - плюются не только гурманы футбола, не переваривающие стиль игры в футбол греческой сборной, но и потенциальные соперники по раунду плей-офф. "Эллины" таки продрались на второе место, отсеяв команду Боснии и Герцеговины. Как известно, греки очень любят проходить на Чемпионат Мира через победу в стыковых матчах. В борьбе за путевку на Мундиаль чемпионы Европы-2004 остановили сборную Украины, а на бразильский Чемпионат Мира греки перекрыли дорогу Румынии. Какой сборной на этот раз насолит Греция?
Польша – первая, Левандовски – лучший бомбардир
Польша продолжает пожинать плоды великолепного поколения игроков. В каждой линии у поляков имеются высококлассные футболисты, а вишенкой на торте является наличие в команде выдающегося форварда современности Роберта Левандовски. Рекордные 16 голов нападающего "Баварии" в европейском отборочном цикле позволили не только возглавить рейтинг лучших снайперов, оставив позади самого Криштиану Роналду, но и напрямую впервые за 12 лет пробиться финальную часть Чемпионата Мира.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|9
|20
|2
|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|10
|30
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|10
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|10
|28
|2
|Италия
|10
|23
|3
|Албания
|10
|13
|4
|Израиль
|10
|12
|5
|Македония
|10
|11
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|10
|19
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|10
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|10
|22
|2
|Хорватия
|10
|20
|3
|Украина
|10
|17
|4
|Турция
|10
|15
|5
|Финляндия
|10
|9
|6
|Косово
|10
|1