Отбор на ЧМ-2018: главные итоги заключительного тура

Редакция SoccerNews выделяет восемь главных событий заключительного тура отборочного цикла на ближайший Мундиаль, который пройдет в России.

Роналду и Ко собираются в Россию

Одним из центральных поединков заключительного десятого раунда плей-офф на Чемпионат Мира-2018 было противостояние лидеров группы "В" сборных Португалии и Швейцарии. Команды до конца надеялись на осечки друг друга, но никто из них после очного противостояние в первом туре так и не позволил себе оступиться. Швейцарцы выиграли домашний матч первого круга, поэтому отрыв от португальцев составлял три очка. Но действующие чемпионы Европы предвидели такой расклад, стараясь забить как можно больше голов в ворота соперников по ходу квалификации. И в связи с этим победа с любым счетом позволяла "европейским бразильцам" финишировать на первой строчке, "часовщикам" же для завоевания прямой путевки хватало и ничьей.

Лиссабонский "Эштадиу да Луш" забился до отказа, а сумасшедшая поддержка болельщиков была слышна еще до стартового свистка. Команды долго присматривались друг к другу, никто не хотел рисковать, хотя преимущество было на стороне гостей. В концовке первого тайма Португалии удалось повезти в счете, и тут-то Швейцария посыпалась. Поймав кураж с началом второй 45-ти минутки, подопечные Сантуша в первой трети тайма забили второй гол, после которого все стало предельно ясно.

Отыграть такое преимущество у португальцев было бы чем-то из области фантастики, да и сами швейцарцы очень быстро бросили играть, уже мысленно готовясь к стыковым матчам. Ну а сборная Португалии напрямую пробивается на российский Мундиаль и все опасения по поводу отсутствия Криштиану Роналду в России ближайшим летом сводятся на нет.

Большой турнир входит в привычку

После выдающегося проведенного Евро-2016, где сборная Исландии стала настоящим открытием, дойдя до стадии четвертьфинала, островитяне решили прыгнуть еще выше и впервые в своей истории выйти в финальную часть Чемпионата Мира. Да еще и как, напрямую, с первого места, оставив позади такие опытные и более именитые коллективы как Хорватия, Украина и Турция.

По сути, решающим матчем для исландцев был даже не домашний матч с Косово, а поединок с турками на выезде несколько дней до этого. Во встрече с косоварами "викинги" лишь закрепили успех, который и должны были, как настоящая домашняя команда его закрепить.

Хорватия побеждает в Киеве и выходит в стыки

Один из самых напряженных и интригующих матчей проходил в Киеве, где сборные Украины и Хорватии оспаривали второе место в группе "I", позволяющее принять участие в стыковых матчах. Интересно и то, что обеим командам нужна была для этого только победа. Хорваты бездарно растранжирили свое преимущество в предыдущих матчах, за что и был неожиданно для всех уволен перед ответственейшей игрой главный тренер Анте Чачич.

В первом тайме украинцы играли лучше соперника, хоть и без явного преимущества. Обе команды испытывали большую ответственность, поэтому после первой 45-ти минутки стало ясно, что матч будет длиться до гола. Так и произошло. Подопечные Андрея Шевченко потеряли концентрацию, чем сполна воспользовались хорваты: Модрич роскошно подал, Крамарич красиво забил головой. Уже через восемь минут все тот же Крамарич оформил дубль, после чего болельщики на "Олимпийском" стремительно потянулись к выходу. Украина не отыгрывалась с 1:0 уже больше пяти лет, а с 2:0 - и подавно не могла.

Сербия – исторический выход на ЧМ

Глядя на сегодняшний состав сборной Сербии, можно вполне резонно сказать, что были времена и получше. Но за последний год "орлы" совершили просто колоссальный прыжок вверх, как по качеству игры, так и с точки зрения результата. Угодив в одну группу с участниками последнего Евро Уэльсом и Ирландией, сербы уступали в опыте британцам и считались третьей силой секстета "D".

Ключевой стала выездная победа над ирландцами в восьмом туре. После чего в распоряжении подопечных Славолюба Муслина было две игры, чтобы добыть необходимых для прямого выхода три очка. С первого раза не вышло – балканцы уступили австрийцам, а вот уже в домашнем противостоянии с грузинами удалось оформить прямую путевку на Мундиаль.

Стоит отметить, что Сербия - как самостоятельная сборная, существующая с 2006 года, впервые в своей истории пробилась на самый престижный футбольный форум.

Франция выходит, Нидерланды остаются дома

Сборная Франции, будучи с самого начала явным фаворитом своей группы оттянула до последнего. Очень натужно давались очки "галльским петухам" в последних турах. Как и уже у вышеупомянутых исландцев, у французов решающим поединком стало противостояние в девятом туре с Болгарией. Тогда благодаря единственному голу Матюиди "Ле Бле" завоевали три очка, а лишиться первого места в секстете подопечные Дидье Дешама могли только в том случае, если бы они дома уступили Беларуси, а в параллельном матче Швеция на выезде одолела Нидерланды. Но в оба этих исхода верилось, мягко говоря, с трудом.

Французы переиграли белорусов, а голландцы справились со шведами. Но в случае "апельсиновых", было уже поздно, поезд давным-давно ушел. Для выхода в стыки ребятам Дика Адвоката необходимо было побеждать с разницей в семь голов, но скандинавы – это Гибралтар и даже не Люксембург, чтобы постольку пропускать.

Таким образом, Франция, хоть и с трудом, но пробивается на Мундиаль, а Нидерланды пожинают плоды комплексной проблемы, которая имеет место быть во всех положениях современного голландского футбола.

Ирландия оставляет Бэйла без Мундиаля

Подобно украино-хорватской сложилась ситуация и сербской группе. В очном поединке за возможность сыграть в стыковых матчах сражались сборные Уэльса и Ирландии. Преимуществом "драконов" считались родные стены, а плюсом "зеленых" отсутствие в стане соперника главной звезды и лидера команды Гарета Бэйла.

Как выяснилось, аргумент в пользу гостей был более весомым. Единственный гол Макклина принес ирландцам не только победу, но и шанс на попадание в финальную часть Чемпионата Мира-2018.

Короли плей-офф - Греция снова в стыках

"И снова паршивая Греция!", - плюются не только гурманы футбола, не переваривающие стиль игры в футбол греческой сборной, но и потенциальные соперники по раунду плей-офф. "Эллины" таки продрались на второе место, отсеяв команду Боснии и Герцеговины. Как известно, греки очень любят проходить на Чемпионат Мира через победу в стыковых матчах. В борьбе за путевку на Мундиаль чемпионы Европы-2004 остановили сборную Украины, а на бразильский Чемпионат Мира греки перекрыли дорогу Румынии. Какой сборной на этот раз насолит Греция?

Польша – первая, Левандовски – лучший бомбардир

Польша продолжает пожинать плоды великолепного поколения игроков. В каждой линии у поляков имеются высококлассные футболисты, а вишенкой на торте является наличие в команде выдающегося форварда современности Роберта Левандовски. Рекордные 16 голов нападающего "Баварии" в европейском отборочном цикле позволили не только возглавить рейтинг лучших снайперов, оставив позади самого Криштиану Роналду, но и напрямую впервые за 12 лет пробиться финальную часть Чемпионата Мира.

Богдан Архипенко

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