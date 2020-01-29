Отчим Кокорина рассказал, где продолжит карьеру форвард

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Отчим Кокорина рассказал, где продолжит карьеру форвард
Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, заявил, что футболист отправится на сбор с "Зенитом-2".

"Саша поедет на сбор с "Зенитом-2". Закончилась ли история с "Сочи"? Для нас она и не начиналась", - приводят слова Логинова российские СМИ.

Напомним, что форвард был переведен во вторую команду из-за отказа перейти в "Сочи" на правах аренды.

Осенью 2018 года Кокорин поучаствовал в двух драках в центре Москвы, после чего около года провел в СИЗО и тюрьме. Футболист не участвовал в официальных матчах уже более года.

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