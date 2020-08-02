Отчим Кокорина заявил, что футболист покинул "Зенит" не по своей воле
Агент и отчим нападающего Александра Кокорина Кирилл Логинов рассказал, почему футболист покинул "Зенит".
Сегодня, 2 августа, "Спартак" сообщил о переходе 29-летнего игрока.
"Вы у руководства Санкт-Петербургского клуба поинтересуйтесь, они лучше знают. Покинуть "Зенит", естественно, не решение Александры", - цитирует Логинова "КП".
Напомним, Кокорин подписал со "Спартаком" контракт по схеме "3+1".
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