Отчим Кокорина заявил, что футболист покинул "Зенит" не по своей воле

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Отчим Кокорина заявил, что футболист покинул "Зенит" не по своей воле

Агент и отчим нападающего Александра Кокорина Кирилл Логинов рассказал, почему футболист покинул "Зенит".

Сегодня, 2 августа, "Спартак" сообщил о переходе 29-летнего игрока.

"Вы у руководства Санкт-Петербургского клуба поинтересуйтесь, они лучше знают. Покинуть "Зенит", естественно, не решение Александры", - цитирует Логинова "КП".

Напомним, Кокорин подписал со "Спартаком" контракт по схеме "3+1". 

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