Отчим Кокорина: "Заявление Валитовой? Это неправда. Я понятия не имею кто это"

Агент форварда "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Логинов прокомментировал слова супруги футболиста Дарьи Валитовой, которая сообщила, что нападающий продолжит играть во второй команде петербургского клуба. Об этом сообщает Sport24.

"Дарья Валитова заявила, что Сашу перевели во вторую команду "Зенита"? Я не комментирую заявления Дарьи Валитовой. Это неправда. Я понятия не имею кто это. Мне это неинтересно", - сказал Логинов.

Ранее сообщалось, что "Сочи" согласовал аренду 28-летнего Кокорина до окончания сезона-2019/2020. Однако позже стало известно, что футболист отказывается переходить в сочинский клуб и, вероятно, продолжит выступать во второй команде "Зенита".

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