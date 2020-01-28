Отчим Кокорина: "Заявление Валитовой? Это неправда. Я понятия не имею кто это"
Агент форварда "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Логинов прокомментировал слова супруги футболиста Дарьи Валитовой, которая сообщила, что нападающий продолжит играть во второй команде петербургского клуба. Об этом сообщает Sport24.
"Дарья Валитова заявила, что Сашу перевели во вторую команду "Зенита"? Я не комментирую заявления Дарьи Валитовой. Это неправда. Я понятия не имею кто это. Мне это неинтересно", - сказал Логинов.
Ранее сообщалось, что "Сочи" согласовал аренду 28-летнего Кокорина до окончания сезона-2019/2020. Однако позже стало известно, что футболист отказывается переходить в сочинский клуб и, вероятно, продолжит выступать во второй команде "Зенита".
Не пропустите: Медведев объяснил, почему Кокорин играет за "Зенит", несмотря на аренду в "Сочи". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Кокорин: "Я еду на второй сбор с "Зенитом-2"
-
"Фламенго" выкупил у "Интера" Барбозу
-
Фернандиньо продлил контракт с "Манчестер Сити" до 2021 года
-
Новосельцев заявил, что все в "Сочи" ждут Кокорина
-
"Наполи" арендовал полузащитника "Интера" Политано
-
Мане пропустит два матча АПЛ из-за травмы
-
"Локомотив" подал в суд на экс-президента Геркуса
-
Мевля: "Не знаю, что у Кокорина с "Зенитом", но он точно поможет "Сочи"
-
Эриксен будет играть в "Интере" под номером погибшего Коби Брайанта
-
"Тоттенхэм" выкупил Ло Чельсо у "Бетиса"
-
Эриксен поделился эмоциями от перехода в "Интер"
-
"Арсенал" планирует продлить контракт с Черевченко
-
Отчим Кокорина: "Заявление Валитовой? Это неправда. Я понятия не имею кто это"
-
"Интер" объявил о переходе Эриксена
-
Боярский прокомментировал возможный переход Кокорина в "Зенит-2"
-
Сульшер: "Санчес вернется летом и докажет, что он хороший футболист"
-
Ещенко высказался о возможном продлении контракта со "Спартаком"
-
"Парма" объявила о продлении сотрудничества с Бруну Алвешем
-
Кокорин прокомментировал информацию о том, что он не будет играть за "Зенит"
-
"Тоттенхэм" хочет расстаться с двумя защитниками этой зимой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15